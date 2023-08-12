Bolu'da Ultra Abant Koşusu düzenlendi

Bolu'da ilk defa düzenlenen 4 farklı parkurdan oluşan 'Ultra Abant Koşusu' 600 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Doğasıyla adından söz ettiren Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı 600 sporcuya ev sahipliği yaptı. Sporcular geniş parkur alanlarında kıyasıya mücadele etti.

- Bolu'da ilk kez düzenlenen "Ultra Abant Koşusu"na 600 sporcu katıldı

BOLU - Bolu'da ilk defa düzenlenen 4 farklı parkurdan oluşan 'Ultra Abant Koşusu' 600 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Doğasıyla adından söz ettiren Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı 600 sporcuya ev sahipliği yaptı. Bolu'da ilk defa düzenlenen 'Ultra Abant Koşusu' yoğun ilgi gördü. 4 farklı parkurdan oluşan koşuda, 6 kilometre göl koşusu, 18 kilometre Orman Koşusu, 33 kilometre Nilüfer Çiçeği Koşusu ve 62 kilometre de Ultra Abant Koşusu yer aldı. Sporcular geniş parkur alanlarında kıyasıya mücadele etti.

"Yaklaşık 600 sporcu, bu doğa cennetinde bizlerle birlikte oldular"

Ultra Abant Koşusunun düzenlenmesinde öncü olan Polat Dede, "Ultra Abant yarışını bu sene ilk kez, Abant Gölü Milli Parkı'nda düzenledik. Bu sene yaklaşık 600 sporcu, bu doğa cennetinde bizlerle birlikte oldular. Buraya gelen sporcularımıza çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir yarıştı. Bizim yarışımız bu sene 4 farklı parkurda yapıldı. 6 kilometre Göl Koşusu, 18 kilometre Orman Koşusu, 33 kilometre Nilüfer Çiçeği Koşusu ve 62 kilometre de Ultra Abant Koşusu yer aldı. Yaklaşık 600 sporcu katılım sağladı. Biz başlangıç yaptık, önümüzdeki senelerde buradaki sayıyı bin 500 kişilere çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Koşuya katılan bir kadın sporcu ise, "Çok güzel ve keyifliydi. Abant parkuru çok güzel herkese tavsiye ederim. Devamlı koşuyorum, buranın çok güzel bir doğası, patikası var. Herkese tavsiye ederim" dedi.