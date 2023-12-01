Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 8. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler belirlendi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig'de 8. hafta maçları oynanacak. Bu hafta sonu oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hacılar Erciyesspor - Malatyaspor maçını Faruk Avşar yönetecek. Avşar'ın yardımcılıklarını Emre Tekin ile Deniz Şener yapacak.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta oynanacak 8. hafta maçlarında düdük çalacak isimler ise şu şekilde:

Hacılar Erciyesspor - Malatyaspor: Faruk Avşar

Kangal Termikspor - Develigücü: Gökhan Çelik

Rüstempaşa - Bingöl Gençspor: Ali Öncel

Yozgat Bozokspor - Elazığ Aksaray: Cem Alpay

12 Bingölspor - Ulalarspor: Muhammed Sevim - KAYSERİ