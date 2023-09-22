Bodrum FK, Altay maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Takım, galibiyet hedefiyle maça hazırlanıyor.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Altay ile 25 Eylül Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı.

Son iki maçta galibiyet alan yeşil-beyazlı ekip Altay karşısında da üç puan bekliyor.

Sakatlığı bulunan kaptan Erkan Değişmez'in Altay maçında forma giymesi beklenmiyor.

Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Altay'ın zorlu bir deplasman olduğunu söyledi.

Takımda iyi oyuncuların da olduğunu ifade eden Taşdemir, "Zorlu bir maç bizi bekliyor. Takıma yeni katılan arkadaşlarımız bizim oyun kültürümüze yavaş yavaş adapte oldular." dedi.

Bodrum FK'nin sol kanat oyuncusu Burak Çoban da Altay karşısında iyi bir oyun oynamayı hedeflediklerini, ligi zorlamak ve her maçı kazanmak istediklerini ifade etti.

Altay ile Bodrum FK, 25 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.