Bilecik'te Oryantiring Yarışı İlk Kez Düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ilk kez düzenlenen Oryantiring Yarışında sporcular harita yardımı ile yön bulup zamana karşı yarıştı.

Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesinin ayrıca paydaş kurumların düzenlediği Oryantiring Yarışı'na 25 ilden 412 sporcu katılırken, dereceye giren sporculara Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Bilecik Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Özdemir tarafından ödül verildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede bir ilk yaşandığını ve ilçenin oryantiring sporu ile tanıştığını vurguladı. Tekin "Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışma, ilçemizin tanıtılmasında ve ilçe esnafımıza büyük katkı sağladı. Sayın valimize ve Gençlik Spor il müdürümüze katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu yarışmaya emek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK