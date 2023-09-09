Beşiktaş, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Koordinasyon, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapılacak hazırlık maçında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. - İSTANBUL