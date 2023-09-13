Beşiktaş Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.