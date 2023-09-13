Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışma, kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan kondisyon ve taktik çalışma içeren antrenman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. İdman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı gerçekleştirilen çalışma, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL