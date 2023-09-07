Beşiktaş Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.