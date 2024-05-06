Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek finale yükselmek istiyor
Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final rövanşında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü taraftarı önünde mağlup ederek finale çıkmayı hedefliyor. Beşiktaş, tarihinde 17. kez finale kalmak için mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final rövanşında yarın Mke Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, tarihinde 17'nci kez finale kalmak için mücadele verecek.
Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı başkent temsilcisini taraftarı önündeki rövanşta mağlup ederek final biletini almaya çalışacak.
Beşiktaş, bugüne dek 16 kez final oynadığı kupayı 10 kez kazanma başarısı gösterdi.
1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götüren Beşiktaş; 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.