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Beşiktaş, Konyaspor maçı için hazır

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, maç için Konya'ya özel bir uçakla gidecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas uygulamalarıyla süren antrenman çift kale maçla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Konya'ya hareket edecek.

Kaynak: AA / Spor

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