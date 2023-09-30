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Beşiktaş, Konyaspor maçı için hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, maç için Konya'ya özel bir uçakla gidecek.