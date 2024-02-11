Beşiktaş, Kayserispor ile Süper Lig'de 46. kez karşılaşacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor ile ligde 46. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Kayseri Stadyumu'nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 39 puanla 3. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılar ise 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 28 puanla 13. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 46. randevu

Kayserispor ile Beşiktaş, bugüne kadar Süper Lig'de 45 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 27, Kayserispor 10 kez sahadan galip ayrılırken 8 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 74 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 43 gole engel olamadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kartal, son 7 maçta rakibine puan vermedi

Beşiktaş, Kayserispor ile Süper Lig'de karşılaştığı son 7 müsabakadan da galibiyetle ayrılarak rakibine puan vermedi. Kayserispor, rakibini en son 2019-2020 sezonunun 30. haftasında 3-1'lik skor ile mağlup etmişti. Söz konusu süreçte siyah-beyazlılar 17 gol kaydederken, kalesinde de 6 gol gördü. Beşiktaş'a karşı sahasında oynadığı son 3 müsabakadan da mağlup ayrılan Kayserispor, bu maçı kaybetmesi halinde, rakibine karşı sahasında en uzun seriyi yaşayacak.

Fernando Santos, siftah peşinde

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Kayserispor karşısında siyah-beyazlılarla ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Takımın başına geçtiği tarihten itibaren 2 deplasman müsabakasına çıkan Santos, Pendikspor'a 4-0, Sivasspor'a ise 1-0 kaybetti. Fernando Santos'un öğrencileri, söz konusu maçlarda rakip fileleri sarsamadı.

Beşiktaş'ta 6 oyuncu ceza sınırında

Siyah-beyazlılarda Kayserispor maçı öncesi Necip Uysal, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bahtiyar Zaynutdinov ve Demir Ege Tıknaz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Kayserispor karşısında kart görmeleri durumunda Süper Lig'de bir sonraki hafta oynanacak Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Kayserispor 10 maçtır kazanamıyor

Sarı-kırmızı ekip, 9'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 10 müsabakada galibiyet elde edemedi. Söz konusu süreçte Süper Lig'de karşılaştığı Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor, Fatih Karagümrük, Galatasaray, İstanbulspor ve Samsunspor'a mağlup olan İç Anadolu ekibi, Antalyaspor ve Gaziantep FK ile de berabere kaldı.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Zorlu müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Faruk Turtay olacak. - İSTANBUL