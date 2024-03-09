Beşiktaş JK United Payment, Trabzonspor'u 2-0 Yendi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş JK United Payment, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Beşiktaş'ın gollerini Opa Clement Tukumbuke ve Başak Gündoğdu attı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş JK United Payment, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi.
Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Siyah-beyazlı takımın gollerini 67. dakikada Opa Clement Tukumbuke ve 80. dakikada Başak Gündoğdu kaydetti.