Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasıda Gaziantep Fk'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği maçta 10 kişi kalan rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk kez kaybeden Kara Kartal'ın ligdeki 9 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

BEŞİKTAŞ'TA TEK İSİM DEĞİŞTİ

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep Fk'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Norveçli teknik adam, Kayserispor maçında forma şansı verdiği Jonas Svensson'un yerine Tayyip Talha Sanuç'u ilk 11'de görevlendirdi. Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.

GABRIEL PAULISTA GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Gabriel Paulista, tüm kulvarlarda 18 maç sonra müsabaka kadrosuna adını yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım 2024'te Macaristan'da oynanan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, söz konusu tarihten sonra 18 maçta formasından uzak kaldı. Paulista, bu süreçte Süper Lig'de 12, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er müsabaka olmak üzere 18 maçta forma giyemedi. Tecrübeli oyuncu, 102 gün sonra yedeklerde yer alarak Ole Gunnar Solskjaer'den şans bekledi.

RICARDO VE SVENSSON KADRODA YOK

Siyah-beyazlı takımda Elan Ricardo ile Jonas Svensson, Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Beşiktaş'ın Norveçli sağ bek oyuncusu Svensson, mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Öte yandan kurallar gereği maç kadrosunda 12 yabancı bulundurabilecek olan Beşiktaş'ta Kolombiyalı orta saha Ricardo da formasından uzak kaldı.

IMMOBİLE PENALTIDAN ATTI

Beşiktaş, 29. dakikada penaltı kazandı. Ciro Immobile'nin indirdiği hava topunda Rafa Silva, ceza sahasına girdi ve şutu gösterip rakibini çalımladı. Arkadan gelen Bruno Viana'nın düşürmesinin ardından hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi ve Viana'ya sarı kart gösterdi. Beyaz noktaya gelen Immobile, topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

GOL ORUCUNA SON VERDİ

İtalyan golcü, karşılaşmanın 31. dakikasında penaltıdan ağları havalandırmasıyla 11 Ocak'taki Bodrum FK maçından bu yana ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Öte yandan Yıldız futbolcu, bu golle birlikte ligdeki 11 golünün 6'sını penaltıdan attı. Söz konusu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

ANTEP'İN GOLÜ İPTAL

Konuk takım 57. dakika beraberlik golünü buldu ancak elle oynama gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Kullanılan köşe vuruşunda top önce Beşiktaş savunması tarafından uzaklaştırıldı, ardından ceza sahasına inen topta Boateng'in şutu ağlara gitti. Fakat bu gol, elle müdahale gerekçesiyle iptal edildi.

SKORA DENGE GELDİ

Gaziantep FK, iptal olan golünden yalnızca 4 dakika sonra beraberliği yakalamasını bildi. Maxim'in 61. dakikada kullandığı serbest vuruşta kafa vuruşunu yapan Arda Kızıldağ, topu ağlara göndermeyi başardı ve skor 1-1'e geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN PENALTI İTİRAZI

Beşiktaş, karşılaşmanın 72. dakikasında bir penaltı itirazında bulundu. Siyah-beyazlılar, bu dakikada ceza sahasında yaşanan Immobile - Viana mücadelesi sonrası hakem Zorbay Küçük'e penaltı itirazında bulundu. Hakem Küçük, bir süre VAR ile de konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi. Beşiktaşlı futbolcular ve tribünler, bu karar büyük tepki gösterdi.

VIANA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Gaziantep FK'da yaptırdığı penaltıdan dolayı sarı-kartı bulunan Bruno Viana, 77. dakikada Masuaku'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Konuk takım kalan dakikalarda 10 kişi mücadelede etti.

FURKAN SOYALP SKORU BELİRLEDİ

1 kişi eksik oynayan Gaziantep FK, oyuna sonradan giren Furkan Soyalp'in 85. dakikada attığı golle 2-1 üstünlüğü yakaladı. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf konuk takım oldu.

BEŞİKTAŞ'IN YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın ligdeki 9 maçlık yenilmezlik serisi sonra erdi. Siyah-beyazlılar, bu sonucun ardından 44 puanda kaldı. Konuk takım ise puanını 35'e yükseldi.

SOLSKJAER İLE İLK KEZ KAYBETTİLER

Beşiktaş'ın lig ve kupadaki altı maçlık galibiyet serisi sona erdi. Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligdeki ilk yenilgisini aldı. Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.