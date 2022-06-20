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Beşiktaş, Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü, futbol akademisinde yetişen profesyonel futbolcu Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, futbol akademisinde yetişen profesyonel futbolcu Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcumuz Emre Bilgin'le bir araya geldi. Ceyhun Kazancı, Kulübümüzle 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e yeni dönemde başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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