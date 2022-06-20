Beşiktaş, Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı Beşiktaş Kulübü, futbol akademisinde yetişen profesyonel futbolcu Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Beşiktaş Kulübü, futbol akademisinde yetişen profesyonel futbolcu Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcumuz Emre Bilgin'le bir araya geldi. Ceyhun Kazancı, Kulübümüzle 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e yeni dönemde başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı. Demirören Haber Ajansı / Spor Beşiktaş Futbol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş, Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.