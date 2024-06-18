Bellingham'ın yaptığı yoruma bakın! Arda Güler'den ikonik paylaşım

3-1 kazandığımız Gürcistan maçında attığı golle milyonları ayağa kaldıran Arda Güler, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından ikonik gol sevincinin fotoğrafını paylaşan Arda Güler, "Türk'e durmak yaraşmaz" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

BELLINGHAM: HİÇ ŞAŞIRMADIM ABİ

19 yaşındaki yıldız Gürcistan ağlarına harika bir gol atarken, onu ilk kutlayan Real Madrid'den takım arkadaşı Thibaut Courtois oldu. Belçikalı kaleci sosyal medya hesabından Arda Güler için "Ardaaa Abi" ifadelerini kullandı. Jude Bellingham ise Arda Güler'in golüne, "Hiç şaşırmadım abi" yorumunu yaptı.

ATTIĞI GOLLE TARİHE GEÇTİ

19 yaşındaki genç oyuncu, 65. dakikada ceza sahası dışından harika birşut çekti ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturmuştu. Arda Güler, attığı bu golle Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu. Arda Güler ayrıca (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Gürcistan'ı 3-1 yendiğimiz maça attığı golle damga vuran Arda Güler, müsabaka sonrası UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.