Batmanlı Sporcular Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonasında Büyük Başarı Elde Etti

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun düzenlediği 'TUGVA Şehitlerimize Rahmet Filistin'e Destek' 2024 Wushu Kungfu Sand Light Sanda Taolu ve Tuishou Türkiye Şampiyonası'nda Batmanlı sporcular büyük başarı elde etti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 16-28 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşen ve 3 bin sporcunun katıldığı Türkiye şampiyonasında Batmanlı sporcular 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere toplamda 11 Türkiye derecesi elde etti. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İdarecisi Abdulaziz Velioğlu, uzakdoğu sporlarında Batman'a bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası şampiyonalarda sayısız madalya getiren sporcu ve antrenörleri kutladı.

İki hafta süren ve 3 bin sporcunun katıldığı şampiyonada Taolu'da Gülay Kaptan 2 altın madalya alırken, Taolu Daoshu kılıçta Melek İlayda Velioğlu'da 1 bronz madalya kazandı. Sanda dalında ise Yusuf Velioğlu 80 kilogram Türkiye şampiyonu, Dehrem Aslan Türkiye şampiyonu ve Kevser Banlı Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. M. Hüseyin Ekin ve Nisanur Aslan da Türkiye ikinciliği ile gümüş madalya aldı. Murat Salcuk, Bünyamin Avağ ve Melek Tekbaş Türkiye üçüncülüğü elde ederek Batman'a bronz madalya kazandırdı. - BATMAN