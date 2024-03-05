Üye Girişi
Haberler

Batmanlı Sporcular Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonasında Büyük Başarı Elde Etti

Güncelleme:

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun düzenlediği 'TUGVA Şehitlerimize Rahmet Filistin'e Destek' 2024 Wushu Kungfu Sand Light Sanda Taolu ve Tuishou Türkiye Şampiyonası'nda Batmanlı sporcular 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak toplamda 11 Türkiye derecesi elde etti.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun düzenlediği 'TUGVA Şehitlerimize Rahmet Filistin'e Destek' 2024 Wushu Kungfu Sand Light Sanda Taolu ve Tuishou Türkiye Şampiyonası'nda Batmanlı sporcular büyük başarı elde etti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 16-28 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşen ve 3 bin sporcunun katıldığı Türkiye şampiyonasında Batmanlı sporcular 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere toplamda 11 Türkiye derecesi elde etti. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İdarecisi Abdulaziz Velioğlu, uzakdoğu sporlarında Batman'a bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası şampiyonalarda sayısız madalya getiren sporcu ve antrenörleri kutladı.

İki hafta süren ve 3 bin sporcunun katıldığı şampiyonada Taolu'da Gülay Kaptan 2 altın madalya alırken, Taolu Daoshu kılıçta Melek İlayda Velioğlu'da 1 bronz madalya kazandı. Sanda dalında ise Yusuf Velioğlu 80 kilogram Türkiye şampiyonu, Dehrem Aslan Türkiye şampiyonu ve Kevser Banlı Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. M. Hüseyin Ekin ve Nisanur Aslan da Türkiye ikinciliği ile gümüş madalya aldı. Murat Salcuk, Bünyamin Avağ ve Melek Tekbaş Türkiye üçüncülüğü elde ederek Batman'a bronz madalya kazandırdı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Filistin Türkiye Batman Spor Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Muğla'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 6 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? BURSA SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Bursa Yerel Seçim anket sonuçları! SİNOP İFTAR VAKTİ | Sinop'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KAYSERİ SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Kayseri Yerel Seçim anket sonuçları! SİİRT İFTAR VAKTİ | Siirt'te iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! RİZE İFTAR VAKTİ | Rize'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! OSMANİYE İFTAR VAKTİ | Osmaniye'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NİĞDE İFTAR VAKTİ | Niğde'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇANKIRI İFTAR VAKTİ | Çankırı iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NEVŞEHİR İFTAR VAKTİ | Nevşehir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
title