Başkent takımlarının 1959-2026 yıllarındaki Süper Lig karnesi

Ankara takımları, 1959-2026 yılları arasındaki Süper Lig tarihinde yalnızca 4 sezon temsilcisiz kalırken, bu süreçte 3 kez gol kralı çıkarmayı başardı.

Ankara ekipleri, 1959-1960 sezonundan günümüze kadar uzanan Süper Lig tarihinde yalnızca 4 sezon temsil edilemedi. Başkent, ilk olarak 1974-1975 sezonunda ardından 1978-1979 sezonunda, 40 yıl sonra 2020-2021 sezonunda ve son olarak 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de takımsız kaldı. Ankara futbolu bu süreçte lig tarihinde 3 kez gol kralı çıkardı. Fikri Elma, 1961-1962 sezonunda attığı 21 golle başkentten çıkan ilk gol kralı oldu. Ertan Adatepe ise 1965-1966 sezonunda 20, 1966-1967 sezonunda 18 gol kaydederek üst üste iki kez gol krallığı yaşadı.

Başkent temsilcileri, bir sezonda en fazla 6 takımla Süper Lig'de yer alırken, lig tarihinde toplam 9 Ankara kulübü mücadele etti.

Ligde ilk sezon

Süper Lig'in ilk sezonu olan 1959-1960'ta ligde 5 Ankara temsilcisi yer aldı. Ankara Demirspor, topladığı 45 puanla sezonu 5. sırada tamamlarken, Gençlerbirliği 38 maçta aldığı 35 puanla 10. sırada yer aldı. MKE Ankaragücü ise 30 puan toplayarak sezonu 15. basamakta bitirdi.

Aynı sezonda küme düşen Ankara temsilcilerinden Adalet 26, Hacettepe ise 24 puanda kaldı.

PTT SK ilk defa ligde

1960-1961 sezonunda ise Adalet ve Hacettepe'nin küme düşüp PTT SK'nın Süper Lig'e yükselmesiyle ligde Ankara'dan 4 takım mücadele etti. Sezonu 45 puan toplayarak 5. sırada tamamlayan Gençlerbirliği'ni 38 puanla 8. sırada yer alan Ankara Demirspor takip etti. 11. sırada ise 34 puanla MKE Ankaragücü yer aldı. 31 puan toplayarak sezonu küme düşme hattının 1 puan üstünde tamamlayan PTT SK, ilk sezonunda kümede kalmayı başardı.

Ankara'dan ilk gol kralı: Fikri Elma

1961-1962 sezonunda ligde yine 4 Ankara takımı vardı. 41 puan toplayan Gençlerbirliği 6, 36 puan toplayan PTT SK 10, 35 puan toplayan MKE Ankaragücü 11 ve 30 puan toplayan Ankara Demirspor ise 19. sırada ligi tamamladı. Ligi 19. sırada tamamlayan Ankara Demirspor'un attığı 42 golün yarısını tek başına filelere gönderen Fikri Elma ise sezonu gol kralı olarak tamamladı.

1962-1963 sezonunda lig 2 grup halinde oynanırken, Hacettepe lige geri döndü. Kırmızı Grup'ta yer alan Gençlerbirliği, Galatasaray'ın ardında 26 puan toplayarak 2. sırada tamamladı. Aynı grupta yer alan Ankara Demirspor ise 23 puanla 4. sırada yer aldı. Beyaz Grup'ta bulunan Hacettepe ve MKE Ankaragücü 18 puan toplayarak grubunu 6 ve 7. sırada tamamladı. PTT SK ise 16 puan ile grupta 9. sırada bitirdi. Her iki grubun ilk 6 sırasında yer alan takımlarla kurulan final grubunda ise Gençlerbirliği 21 puanla 6, Hacettepe 20 puanla 8, Ankara Demirspor ise 18 puanla 10. sırada ligi tamamladı.

1963-1964 sezonunda 42 puanla MKE Ankaragücü 4, 33 puanla Gençlerbirliği 9, 31'er puanla Ankara Demirspor ve PTT SK 10 ve 11, 28 puanla da Hacettepe ise 14. sırada yer aldı.

Şekerspor küme çıktı: Ligde ilk defa 6 Ankara takımı oldu

1964-1965 sezonunda 30 puan toplayan MKE Ankaragücü 6, 27'şer puan toplayan PTT SK, Hacettepe ve Ankara Demirspor 7, 8 ve 10, 26 puanla Gençlerbirliği 14, lige yeni yükselen Şekerspor ise ligi 25 puanla 15. sırada tamamladı.

Ankaragücü'nden gol kralı: Ertan Adatepe

1965-1966 sezonunda ligde ilk defa 6 Ankara takımı mücadele etti. 38 puanla Gençlerbirliği 3, 27'şer puanla MKE Ankaragücü, Ankara Demirspor ve Hacettepe 7, 10 ve 12, 25'er puan toplayan PTT SK 14, 24 puan toplayan Şekerspor ise 15. sırada ligi bitirdi. Ankaragücü'nün attığı 52 golün 20'sini tek başına kaydeden Ertan Adatepe gol kralı ünvanını aldı. Şekerspor ise ilk sezonunda küme düştü.

Ertan Adatepe 2. kez gol kralı

1966-1967 sezonunda ligde kalan 5 Ankara takımı arasından 31'er puanla Gençlerbirliği ve PTT SK 6 ve 7, 30'ar puan toplayan MKE Ankaragücü ve Ankara Demirspor 9 ve 10, 29 puan toplayan Hacettepe ise 14. sırada yer aldı. MKE Ankaragücü'nün futbolcusu Ertan Adatepe ise takımının kaydettiği 28 golün 18'ini attı ve 2. kez üst üste gol kralı oldu.

2 sezon aranın ardından ligde yeniden 6 Ankara takımı

1967-1968 sezonunda Şekerspor'un küme çıkmasıyla ligde iki sezon aranın ardından yeniden 6 Ankara takımı yer aldı. PTT SK 33 puanla 7, Gençlerbirliği 32 puanla 8, Ankara Demirspor 30 puanla 11, Şekerspor ve Hacettepe 28'er puan toplayarak 14 ve 15, MKE Ankaragücü ise 22 puan toplayarak 16. sırada tamamladı. Sezon sonunda Hacettepe ve MKE Ankaragücü küme düştü.

1968-1969 sezonunda PTT SK 28 puanla 9, Gençlerbirliği 27 puanla 10, Ankara Demirspor 26 puanla 12, Şekerspor ise 21 puanla 15. sırada ligi bitirdi. 15. sıradaki Şekerspor ise küme düştü.

MKE Ankaragücü yeniden ligde

1969-1970 sezonunda yeniden lige yükselen MKE Ankaragücü 27 puanla 11. sırada tamamlarken, Ankara Demirspor 26 puan toplayarak 12. sıraya yerleşti. PTT SK, 25 puanla 13. sırada yer alırken Gençlerbirliği ise sezonu 22 puanla 15. sırada bitirerek küme düştü.

1970-1971 sezonunda ligde 15 puanla son sırada olan PTT SK ve 18 puanla 15. sıradaki Ankara Demirspor küme düşerken, MKE Ankaragücü ise 31 puan toplayarak ligi 9. sırada bitirmeyi başardı.

Ligde tek Ankara takımı: MKE Ankaragücü

1971-1972 sezonunda ligde kalan tek Ankara takımı MKE Ankaragücü oldu. Sarı-lacivertliler sezonu 33 puanla 5. sırada tamamladı.

Yükseldikleri sezon düştüler

1972-1973 sezonunda MKE Ankaragücü 34 puan toplayarak ligde üst sıralarda kalmayı başardı ve sezonu 4. tamamladı. Lige yeni yükselen Şekerspor ve PTT SK, yeniden küme düştü. Şekerspor 22 puanla 15, PTT SK ise 20 puanla 16. sırada yer aldı.

1973-1974 sezonunda ligde yeniden tek Ankara takımı olarak mücadele eden Ankaragücü, küme düşme hattının üstünde 14. sırada bitirdiği sezonda 26 puan topladı.

Ligde ilk defa Ankara takımı kalmadı

1974-1975 sezonunu MKE Ankaragücü, 32 puanla 6. sırada tamamladı. 1975-1976 sezonunda ise Ankaragücü ligi 25 puanla 15. sırada bitirerek küme düştü. 1959'dan beri ilk defa ligde Ankara takımı kalmadı.

1976-1977 sezonunda ligde Ankara takımı yer almadı. 1977-1978 sezonunda MKE Ankaragücü yeniden yükselerek ligde mücadele etti ancak sezon boyunca topladığı 22 puan ligde kalması için yeterli olmadı. Başkent ekibi, 15. sırada bitirdiği sezonun ardından yeniden bir alt lige düştü.

Ligde 4 sezon sonra yine başkent ekibi kalmadı

1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 sezonlarında ligde Ankara takımı mücadele etmedi. 1981-1982 sezonunda ise Federasyon Kupası'nı kazanan Ankaragücü küme yükseltildi. Sezon boyunca 33 puan toplayan başkent ekibi sezonu 7. sırada tamamladı.

Gençlerbirliği 13 sezon aradan sonra lige döndü

1982-1983 sezonunda MKE Ankaragücü, 34 puanla 6. sırada yer aldı. 1983-1984 sezonunda Gençlerbirliği yeniden küme yükseldi. Ankaragücü 34 puan toplayarak 5. sıraya yerleşirken, lige geri dönen Gençlerbirliği ise 31 puanla 11. sırada yer aldı. 1984-1985 sezonunu Ankaragücü 38 puanla 4. sırada, Gençlerbirliği ise 31 puanla 11. sırada tamamladı. 1985-1986 sezonunda 41 puan toplayan Ankaragücü 6. sırada, Gençlerbirliği 34 puanla 9. sırada sezonu bitirdi. 1986-1987 sezonunda Ankaragücü 34 puanla 10, Gençlerbirliği 33 puanla 12. sırada yer aldı.

1987-1988 sezonunda Ankaragücü 46 puanla 13. sırada yer alarak ligde kalmayı başarırken, Gençlerbirliği topladığı 30 puanla 19. sırada ligi tamamlayarak küme düştü.

1988-1989 sezonunu tek Ankara takımı olarak geçiren Ankaragücü, 60 puanla 6. sırada ligi tamamladı. 1989-1990 sezonunda Gençlerbirliği yeniden yükseldi. MKE Ankaragücü sezonu 46 puanla 9, Gençlerbirliği ise 45 puanla 11. oldu. 1990-1991 sezonunda MKE Ankaragücü 41 puanla 7, Gençlerbirliği 36 puanla 10. sırada yer aldı. 1991-1992 sezonunda Ankaragücü 37 puanla 8, Gençlerbirliği 34 puanla 10. sırada ligi tamamladı.

1992-1993 sezonunda MKE Ankaragücü 37 puanla 8, Gençlerbirliği 35 puanla 10. sırada yer aldı.

1993-1994 sezonunda Gençlerbirliği 44 puanla 7, Ankaragücü 31 puanla 11. sırada ligi tamamladı.

Petrol Ofisi ilk defa ligde

1994-1995 sezonunda Gençlerbirliği 59 puanla 5, Ankaragücü 38 puanla 14 ve lige ilk defa yükselen Petrol Ofisi 29 puanla 17. sırada yer aldı. Bu sonuçların ardından Petrol Ofisi ilk sezonunda küme düştü.

1995-1996 sezonunda Gençlerbirliği 41 puanla 10, MKE Ankaragücü 37 puanla 11. sırada ligi tamamladı. 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği 39 puanla 11, Ankaragücü 38 puanla 12. sırada yer aldı.

Şekerspor 25 sezon sonra ligde

1997-1998 sezonunda Şekerspor 25 sezonun ardından yeniden lige çıktı. Ankaragücü 41 puanla 13, Gençlerbirliği 38 puanla 14. sırada ligi tamamlarken, Şekerspor 36 puanla 17. sırada yer alarak lige yükseldiği sezonda yeniden küme düştü.

1998-1999 sezonunda Gençlerbirliği 46 puanla 8, MKE Ankaragücü ise 38 puanla 14. sırada yer aldı. 1999-2000 sezonunda Gençlerbirliği 56 puanla 5, MKE Ankaragücü 39 puanla 13. sırada ligi bitirdi. 2000-2001 sezonunda Ankaragücü 56 puanla 6, Gençlerbirliği 46 puanla 10. sırada yer aldı. 2001-2002 sezonunda MKE Ankaragücü 53 puanla 4, Gençlerbirliği 45 puanla 8. sırada ligi tamamladı.

2002-2003 sezonunda Gençlerbirliği 66 puanla 3, Ankaragücü 49 puanla 8. oldu. 2003-2004 sezonunda Ankaragücü 45 puanla 9, Gençlerbirliği 44 puanla 10. sırada yer aldı.

Ankaraspor ilk defa ligde

2004-2005 sezonunda o sezonki adıyla Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor lige yükseldi. Gençlerbirliği ligi 51 puanla 5. sırada tamamlarken, lige yeni yükselen Ankaraspor, 48 puanla 7. oldu. Ankaragücü ise 38 puanla 13. sırada ligi bitirdi.

Ankaraspor ilk isim değişikliği

2005-2006 sezonunda bir önceki sezon ligde Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ismiyle yer alan başkent ekibi, ismini Ankaraspor olarak değiştirdi. Gençlerbirliği 51 puanla 6. sırada Ankaragücü ve Ankaraspor ise 39 puanla 13 ve 14. sırada yer aldı.

2006-2007 sezonunda Gençlerbirliği 48 puanla 6, Ankaraspor 47 puanla 8, Ankaragücü ise 42 puanla 13. sırada ligi tamamladı. 2007-2008 sezonunda Ankaragücü 43 puanla 8, Ankaraspor 41 puanla 10, Gençlerbirliği de 40 puanla 11. oldu.

Hacettepespor yeniden ligde

2008-2009 sezonunda Hacettepespor yeniden lige yükseldi. Ankaraspor 41 puanla 10, MKE Ankaragücü 39 puanla 13, Gençlerbirliği 38 puanla 14. sırada ligi bitirdi. Lige yeni yükselen Hacettepe ise 22 puanla son sırada yer alarak yeniden bir alt lige düştü.

Ankaraspor ligden ihraç edildi

2009-2010 sezonunda Gençlerbirliği 47 puanla 10, Ankaragücü 41 puanla 12. sırada sezonu tamamladı. Ankaraspor ise ligden ihraç edilerek tüm maçlarında hükmen 3-0 yenik sayıldı. 2010-2011 sezonunda Ankaragücü 41 puanla 13, Gençlerbirliği 40 puanla 14. sırada sezonu bitirdi.

MKE Ankaragücü küme düştü

2011-2012 sezonunda Gençlerbirliği 49 puanla 9. sırada yer alırken, Ankaragücü ise 11 puanla son sırada sezonu tamamlayarak küme düştü. Ligde kalan tek başkent takımı Gençlerbirliği 2012-2013 sezonunda 45 puanla 11, 2013-2014 sezonunda 45 puanla 9, 2014-2015 sezonunda 40 puanla 9. sırada yer aldı.

Ankaraspor ismiyle ihraç Osmanlıspor ismiyle dönüş

2015-2016 sezonunda 6 sezon önce Ankaraspor ismiyle ligden ihraç edilen Ankaraspor ismini Osmanlıspor yaparak yeniden ligde yer aldı. Osmanlıspor 52 puanla 5, Gençlerbirliği ise 45 puanla 10. sırada ligi bitirdi. 2016-2017 sezonunda Gençlerbirliği 46 puanla 8, Osmanlıspor 38 puanla 13. oldu.

Osmanlıspor ve Gençlerbirliği küme düştü

2017-2018 sezonunda Osmanlıspor ve Gençlerbirliği 33 puanla 16 ve 17. sırada yer alarak küme düştü.

MKE Ankaragücü 7 sezon sonra ligde

2018-2019 sezonunda lige geri dönen Ankaragücü topladığı 40 puanla 13. sırada tamamladı.

Gençlerbirliği yeniden lige yükseldi

2019-2020 sezonunda Gençlerbirliği lige geri dönerek 36 puanla 12. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 32 puanla son sırada yer aldı ancak o sezon küme düşme kaldırıldı.

Ligde 40 sezon sonra başkent ekibi kalmadı

2020-2021 sezonunda Gençlerbirliği ve Ankaragücü 38 puanla 19 ve 20. sırada yer alarak küme düştü. İki başkent temsilcisinin aynı anda küme düşmesiyle Süper Lig'de başkent ekibi kalmadı. 2021-2022 sezonunda lige dönebilen takım da olmadı.

Ankaragücü lige döndü

2022-2023 sezonunda lige çıkan Ankaragücü 42 puanla 11. sırada yer aldı. 2023-2024 sezonunda tek başkent temsilcisi MKE Ankaragücü 40 puanla 17. sırada yer alarak yeniden küme düştü.

2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yine başkent temsilcisi bulunmadı. Aynı sezonu 1. Lig'de 62 puan toplayarak 2. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Gelecek sezon da Gençlerbirliği yer alacak

2025-2026 sezonu geride kalırken, Gençlerbirliği 9 galibiyet 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet ile 34 puan topladı. Başkent ekibi, sezonu 14. sırada tamamlayarak ligde kalmaya hak kazandı.

2026-2027 sezonunda da Ankara'yı yine tek takım temsil edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı