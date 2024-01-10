Balıkesirspor, transferde iki takviye daha yaptı

BALIKESİR,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarıyı amatöre düşme korkusuyla tamamladıktan sonra transfere yönelen Balıkesirspor, iki takviye daha yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüp, Pazarspor'dan 29 yaşındaki stoper Abdurrahman Ayhanoğlu ile sezon sonuna kadar, Isparta 32 Spor'dan 29 yaşındaki hücum oyuncusu Muhammet Haşim Çoban ile ise 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncuların Antalya kampına katıldığı öğrenildi.

Balıkesirspor ara transferde daha önce Ankara Demirspor'dan sağ bek Batuhan Süer, Kütahyaspor'dan orta saha oyuncusu Bilal Şeflek ve Amasyaspor'dan sol bek Cuma Ali Üzüm'ü kadrosuna katmıştı. 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den üst üste küme düştükten sonra sezon başında uzun süredir devam eden transfer yasağını transferin son günü kaldıran Bal-Kes ilk yarıda umduğunu bulamamıştı.