TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor, ikinci devre hazırlıklarını tamamladı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ikinci devresinin ilk haftasında 21 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Bursa Yıldırımspor'u konuk edecek olan Balıkesirspor'da tek hedef galibiyet. Teknik Direktör Cem Cambaz'ın yönetimindeki Balıkesirspor, devre arasında yaptığı Antalya kampı ile hem moral topladı hem ikinci devreye için sıkı bir antrenman programından geçti. Kırmızı-beyazlı yönetim ise kadrodaki eksiklikleri gidermek ve takımı güçlendirmek adına 8 oyuncuyu daha kadroya kattı. İkinci devrenin ilk karşılaşmasını ise evinde oynamanın verdiği güveni de yaşayan Balıkesir temsilcisi, sahaya galibiyet için çıkacak. - BALIKESİR