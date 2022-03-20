BAL: Kovancılarspor: 0 Fırat Üniversitesi GSK: 15 - Haberler

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BAL: Kovancılarspor: 0 Fırat Üniversitesi GSK: 15

İhlas Haber Ajansı - Spor
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BAL: Kovancılarspor: 0 Fırat Üniversitesi GSK: 15

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 15. Haftasında Elazığ derbisinde Fırat Üniversitesi GSK, Kovancılarspor'u 15-0 mağlup etti.

ELAZIĞ (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 15. Haftasında Elazığ derbisinde Fırat Üniversitesi GSK, Kovancılarspor'u 15-0 mağlup etti.

D. Fırat Üniversitesi GSK, Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 15. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Kovancılarspor'u 15-0 mağlup etti. Kovancılar İlçe Sahası'nda oynanan maçta baştan sona üstün olan bordo-beyazlı ekip, sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Puanını 34'e yükselten D. Fırat Üniversitesi GSK, grup şampiyonluğu yolunda önemli bir adım daha attı.

30 Mart'a ertelenen 12 Bingölspor - Elazığ Yolspor maçının skoruna göre D. Fırat Üniversitesi GSK, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fırat Üniversitesi, Amatör Lig, Elazığ, Spor, Haberler

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