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Bakan Özhaseki, Kayserispor'un galibiyetini tribünden izledi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Mondihome Kayserispor'un, MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendiği maçı tribünden izledi. Özhaseki, galibiyetin Kayseri açısından iyi olduğunu belirterek, maçın güzel ve mücadele dolu geçtiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Mondihome Kayseri spor'un, MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendiği maçı tribünden izledi.

Özhaseki, stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süredir Kayseri spor'un maçlarına gelemediğini söyledi.

Galibiyetin Kayseri açısından iyi olduğunu belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Nihayetinde yıllarca, neredeyse 30 yıldır emek verdiğim bir kulüp burası. Onursal başkanı olduğum ve hala da bu görevimin devam ettiği bir kulüp. İyi şeyler bizi sevindirir, olumsuz giden sonuçlar üzer. Bazen hatta fanatikliğim tutar, mağlup olmuşsak o gün spor programlarının hiçbirini izlemem. Canım sıkıldığı için hiçbirini görmeyeyim diye. İki tane ayrı devre yaşadık. İlk devrede haliyle takım çok iyi değildi. Canımız da sıkıldı. Ama ondan sonra müthiş bir dönüş oldu. Müthiş mücadeleli bir maç. Gayet de güzel bir maç, tertemiz de bir maç oldu. Hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah sporseverler bir haftayı böyle keyifle, moralli bir vaziyette geçirirler."

Bakan Özhaseki, Berat Kandili dolayısıyla da "Zor bir dünyada yaşıyoruz. Ülkemizde de zorluklar var, dışarıda da büyük zorluklar var. Bu zorlukların altından kalkmak için elbette çok çalışmak lazım ama bir taraftan da dua ordusunun hiç dua eksik etmemesi lazım. Bütün kardeşlerimin kandilini de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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