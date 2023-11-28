Bakan Osman Aşkın Bak, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 12. İslami Dayanışma Spor Federasyonu Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

12. İslami Dayanışma Spor Federasyonu Genel Kurul Toplantısı (ISSF) Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapıldı. İslami Dayanışma Spor Federasyonu'na üye 56 ülkenin temsilcilerinin bulunduğu Genel Kurul Toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak katıldı. İslami Dayanışma Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da genel kurulda yer aldı. Genel kurul toplantısı, Suudi Arabistan Spor Bakanı ve Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı olan ISSF Başkanı Prens Abdulaziz Bin Turki Al Faısal Al Saud'un başkanlığında gerçekleştirildi.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK, İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNDU

Gençlik ve Spor Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, genel kurulun ardından İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı Prens Abdulaziz Bin Turki Al Faısal Al Saud ile bir araya geldi. Bakan Bak, Prens Abdulaziz Bin Turki Al Faısal Al Saud'a ev sahipliğinden ötürü teşekkür etti. Görüşmede, iki ülke arasında gençlik ve spor alanındaki işbirliklerinin geliştirilmesi değerlendirildi.

Bakan Bak, ISSF üyesi ülkelerin temsilcileriyle de gençlik ve spor alanında yapılacak çalışmalar ve işbirliklerinin artırılması noktasında temaslarda bulundu. Osman Aşkın Bak, 12'nci İslami Dayanışma Spor Federasyonu Genel Kurul Toplantısı'nın ardından üye ülkelerin temsilcileriyle birlikte 2023 Suudi Arabistan Oyunları'nın açılış törenini izledi.