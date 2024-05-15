Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, göreve 3 sene için talip olduğunu söyledi. Yıldırım, "Parlak günlere dönüş için son duraktayız. Çocukların aşkı için şampiyon olmamız lazım. 3 seneden fazla da yapamam, ben kendimi iyi tanıyorum. 6 senelik dinlenme bunları iyice gösterdi. Yanlışlıklardan ders almalıyız" dedi.

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenecek olağan seçimli genel kurul toplantısı öncesi başkanlığa adaylığını açıkladı. Kadıköy'de bir otelde yapılan lansmanda çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, Yıldırım'ı yoğun sevgi gösterileriyle karşıladı.

"Bizim derdimiz Fenerbahçe'nin şampiyon olması"

Fenerbahçe'nin 10 yıldır Süper Lig şampiyonu olamamasıyla ilgili düşüncelerini aktararak sözlerine başlayan Aziz Yıldırım, "6 sene önce 'Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu' dediler. Bugün de 'Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolunu kurtarsın' diyorlar. Bizim derdimiz Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Şampiyonluk o camiayı büyütüyor, taraftar ve güç olarak büyütüyor. Sizin başka türlü bakmanıza yöneltiyor. Bizim 4 senemizde şampiyon olamadık. Şampiyon olamamamızın birçok sebebi var. 4 sene mahkemelerle uğraştık, bu durum Fenerbahçe'ye zarar verdi. Tribünlere gitmeyin, kombine almayın dediler. Bugün onları yaşatmadık, hep uzak durduk. 'Fenerbahçe'nin sükunete ihtiyacı var' dedik. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman para sorunu olmaz. Kulübü halka arza açtım, '1 milyon üye olsun' dedim hapisteyken. 'Anadolu'nun her yerinde binalar yapalım' dedim. Fenerbahçeliler bir araya gelsin, büyüsün, birbirine sarılsınlar. Biz bunun için Edirne'de, Antalya'da, Kayseri'de binalar yapmaya başladık ama kapattılar. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Fenerbahçe'nin istemediği bir şey Türkiye'de olmaz. Birlik, beraberliği sağlayamazsak hiçbir şey olmaz. Fenerbahçe 3 Temmuz davası ile başlayan, bizden önce Balyoz, Ergenekon ile başlayan o süreçte Türkiye'nin Kuva-yi Milliye'si Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Bu hareketi FETÖ hareketine karşı Fenerbahçe Spor Kulübü başlatmıştır ve bunda da başarılı olmuştur. 15 Temmuz'a giderken FETÖ yara almıştır, demişlerdir denizi geçtik derede boğulduk" ifadelerini kullandı.

"Kimse aday olmayınca mecbur olduk"

Başkan Adayı Yıldırım, aday olma sürecini ve kararını ise şu sözlerle katılımcılarla paylaştı:

"Hiç niyetim yoktu, keyfim yerinde, para da kazanıyorum. Baktık ki Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var. Dava arkadaşlarım, bir şey yapmamız lazım dediler. 'Biriniz aday olsun, o şekilde yürüyelim' dedim. Kimse aday olmayınca mecbur olduk. 20 sene başkanlık yaptım, 6 sezon lig şampiyonu olduk. Zor günlerdi. Hiçbir gün para yok diye konuşmadık. 20 sene idare ettik."

"2018 şampiyonluğumuz seçim sürecine kurban edilmiştir"

Futbol A takımının şampiyonluğunun başkanlık seçimlerinden daha önemli olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "3 Haziran 2018 gününden bu yana Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sade bir üyesi ve bir taraftarı olarak, geçmişte çok büyük emek sarf ettiğimiz kulübümüzün faaliyet alanındaki performansını, ana odak olarak futbol takımımızı üzülerek takip ettik. Bu süreçte uzaktan bakmanın avantajını elde ettim. Herhangi bir kasıt taşımadan, yaptığımız hataları da gözlemleme ve analiz etme şansı elde ettim. Düşünce yapımızı değiştirmek, değişimimizin anahtarıdır. Bu süre zarfında mevcut kulüp başkanı ve yönetiminin çalışmalarına engel teşkil etmemek, camiamızın motivasyonunu saha dışına çıkarmamak adına muhalefet yapmadım, konuşmadım. Konuştuğum zamanlarda da birlik ve beraberliğine dikkat çektim. Özellikle bu sezon seçim sürecinin takımlarımızın saha içi motivasyonunu bozacak, saha dışı olayları olumsuz etkilemek adına ocak 2024'ten bu yana sükunet çağrısı yaptım. Camiamızı futbol takımımızın arkasında olmaya, inanmaya davet ettim" dedi.

"Galatasaray maçında takımımızın galip geleceğine inanıyorum"

Süper Lig'in 37. haftasında sarı-lacivertlilerin deplasmanda oynayacağı Galatasaray karşılaşmasına da değinen Aziz Yıldırım, "Bu hafta sonu oynanacak Galatasaray maçında takımımızın galip geleceğine inanıyorum ve galip geleceğiz. Yeni süreç başlayacak. Çünkü 2018 seçim sürecinden 1 yıl önce başlayan seçim çalışmalarının şampiyonluğa mal olduğunu bizzat yaşayarak gördüm. Futbol takımımızın şampiyonluğu, başkanlık seçimlerinden daha önemlidir. Çünkü tarih, başkanlık seçimlerini değil elde edilen şampiyonlukları yazar. 2018 şampiyonluğumuz seçim sürecine kurban edilmiştir. Aynı şeye sebebiyet vermemek için adaylığımın konuşulmamasını ısrarla haykırdım, bunun mücadelesini verdim. Kupalarımızı, madalyalarımızı kaybetmeye, seçim uğruna taraftarlarımızın kaybedilenlerin arkasında üzülmesine sebebiyet vermez, en azından kaybedilmesine sebep olmayacağım. Olanlara da sonuna kadar mücadele edeceğim" diye konuştu.

"Çocukların aşkı için şampiyon olmamız lazım"

'Kimsenin değil, Fenerbahçe'nin adamıyım' diyen 72 yaşındaki Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bugün karşınızda şampiyonluk ihtimalimizin, rakibimizin maçlarına bağlı olmasının burukluğu ile bulunuyoruz. 2018'de başkanlıktan ayrıldığımızda kendi ailemize, işimize, gücümüze vakit ayırmaya başladık. Gelinen noktada mevcut başkan, 'Ben Fenerbahçe'nin başında olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' dedi. Biz bu konuyu iyice düşündük, bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? Devlet mi, hakemler mi, federasyon başkanı mı? Biz devlet ile kavga edemeyiz, hükümet ile haklı olduğumuz her konuda mücadele yaptık. Benim trollerim de yok. Ben kimsenin adamı değil, Fenerbahçe'nin adamıyım. İktidar duruyor, federasyon başkanı duruyor, hakemler aynı duruyor. Biz nasıl şampiyon olacağız? Çocuklar ağlıyor. Ben Atatürkçüyüm. Ben laik ve cumhuriyetçiyim. Fenerbahçe Spor Kulübü 3 kimliktir. Bu kimlik altında dini olarak çeşitli insanlar vardır ama hiçbir zaman ayrımcılık olmaz. Biz aşağıya çomak sokamayız. Herkese saygı duymamız lazım. Fenerbahçe'nin en son kaybedeceği şey, kazanma umudu olmasıdır. Bu umut kaybedildiğinde geri dönüş olmamasıdır. Geriye, parlak günlere dönüş için son duraktayız. Özellikle gençlerin ve çocuklar için geleceğe dönük acil çözüm bulmalıyız. Çocukların aşkı için şampiyon olmamız lazım. Ben seçilirim veya seçilmem, 72 yaşındayım. 3 sene için geleceğim, 3 seneden fazla yapamam. Ben kendimi iyi tanıyorum. 6 senelik dinlenme bunları iyice gösterdi. Yanlışlıklardan ders almalıyız."

Euroleague'de Final Four'a yükselen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile ilgili Yıldırım, "Final Four'da mücadele edecek basket takımımıza başarılar diliyorum. Medyada Obradovic'i yazıyorlar. Obradovic ile 5 aydır konuşmuyorum. Takımın başında başarılı hoca var. İyi olan şey bozulmaz. Şu anda her şey iyi. Kötü olursa bakarız. İnşallah şampiyon oluruz" dedi.

"Kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahhüt ediyorum"

Aziz Yıldırım, yıldız futbolcular ve başarılı teknik antrenörlerle çalışmanın takımı yukarıya taşıyacağını ifade ederek, "Roberto Carlos geldiğinde Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oluruz dedi. O motivasyonu tüm oyunculara aktardı. Kupalar kazanmış birinin gelmesi sizi yukarı çeker. Bu yönetime teklifim, eğer onlar da Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa, Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu'na rica edeceğim, Mourinho'nun menajeri ile yürütülecek olan anlaşmalarda onlar da kimi seçecekse beraberce gitsinler, Mourinho ile imzayı atsınlar. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahhüt ediyorum. 1998'de geldiğimde hiçbir personeli çıkarmadım. Şu andaki mevcut olan personel liyakatli insanlarsa herkes işine devam edecek. Zaten Fenerbahçe'nin adamı değillerse kendileri ayrılır. Herkes çalışsın Fenerbahçe'ye faydalı olsun" değerlendirmesini yaptı.

Sarı-lacivertlilerin öncelikle banka borcunu kapatması gerektiğinin altını çizen Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin üzerinde 10 yıldır ölü toprağı var. Hep beraber çalışarak, birlikte para vererek sahip çıkacağız. Banka borcunu muhakkak kapatacağız. Hep birlikte bunu düzeltelim" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL