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Aydın'ın yedi ilçesinde jandarma personellerine hizmetiçi eğitim verildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre Timi ve Aile Sosyal Hizmetlerde görevli personel ile birlikte Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personele Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede eğitim verildi. Gerçekleştirilen eğitimde, Mağdura Yaklaşım ve Görüşme Teknikleri, 6284 Sayılı Kanun, Elektronik Kelepçe Uygulaması ve Çevre Koruma Kanunu Konuları ele alındı.