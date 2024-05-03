Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızılcık Şerbeti bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu 2024?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 60. Bölümünde; Umut'un kendisini aldattığını gözleriyle gören Nursema onu terk eder ve hızlıca boşanma yoluna girer. Abdullah ve Alev'in ilişkileri gözlerden uzak bir şekilde gayet iyi gitmektedir. Ancak bu ikili hayat, Abdullah'ı yer yer çok zorlamaktadır. Özellikle doğum gününün kutlanmak istemesi büyük sorun yaratacaktır.Gökhan'ın boşanmış ancak bunu gizliyor olduğunu öğrenen Kayhan, kızı Çimen'i bu sahte hayattan çıkarmak ister. Bu konuda tabii en büyük yardımcısı Kıvılcım olacaktır.Giray ve Doğa arkadaşlığı devam etmektedir. Bu arkadaşlığı öğrenen Fatih'in duruma bozulması Görkem'i çok rahatsız eder, aralarında tartışma çıkar. Her şeye rağmen Fatih gerçeği öğrenmek için Doğa'yı takip ettirmeye başlar.Metehan'ın arabasıyla dahil olduğu yeni grubunda başı ciddi derde girer.Bir davette karşılaşan Alev ve Ömer'in atışmaları hiç de hoş olmayan bir şekilde son bulacaktır.

Müjdat Gezen, başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin final yapacağını iddia etti. Dizinin Fatih'i sosyal medyadan açıklama yaptı.

Dizide Fatih karakterine hayat veren Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Kim demiş bizim haberimiz yok? Gayet mutluyuz."