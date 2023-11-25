Aydın'ın futbol altyapısındaki gözdesi; 'Efeler 09 Spor Kulübü'

Aydın'ın profesyonel futbol altyapısındaki gözdesi olan TFF 3.Lig ekibi Efeler 09 Spor Kulübü, rakipleriyle yarışırken geleceğe olan yatırımını da daha ilk yılında yapmaya başladı.

Aydın'ın profesyonel futbol altyapısındaki gözdesi olan TFF 3.Lig ekibi Efeler 09 Spor Kulübü, rakipleriyle yarışırken geleceğe olan yatırımını da daha ilk yılında yapmaya başladı.

Bu doğrultuda geçen sezon profesyonel ligdeki ilk yılında katıldığı Akademi Liglerinde U19, U17, U15 ve Yerel Liglerde ise U14, U13 ve U12 takımlarını oluşturarak, resmi müsabakalarda adından söz ettirmeyi başardı. Aydın'ın 3 profesyonel takımından biri olan ve merkez ilçesi Efeler'in tek profesyonel takımı Efeler 09 Spor Kulübü, bilindiği üzere 2021-22 Sezonu'nda şampiyon olarak TFF 3.Lig'e yükseldi. Kurulduğu ilk yılında ise altyapıda U17 Takımı, kendi liginde grubunu ilk 3 içinde tamamlayarak play-off maçları oynamaya hak kazandı. Yeşil beyazlılar, play-off elemelerinde çeyrek finale kadar yükseldi ve Ankara'da çeyrek final maçında rakibine yenilerek Türkiye dörtlü final müsabakalarına katılmayı kıl payı kaçırdı.

2023-24 Futbol Sezonunda Akademi Liglerine U14, U15, U16, U19 kategorilerinde katılan Efeler 09 Altyapısı, yerel liglerde ise U14, U13, U12, U11 gruplarında müsabakalarda boy gösterecek. Akademi liglerinde 110, Yerel Liglerde 75 ve Kış Futbol Okulunda ise 300 sporcusu bulunan Efeler 09 Akademisi'nde Yaz Futbol Okulları'na katılım bir hayli fazla oluyor.

"Profesyonel A takımıza 5 oyuncu kazandırdık"

"Efeler 09 Spor Kulübü Futbol Akademisi olarak önceliğimiz kendi yöremizin çocuklarını çağın gerektirdiği futbol eğitim ve öğretimlerini vererek onları zorluk derecesi yüksek müsabakalarla profesyonel yaşama hazırlamaktır" diyen Efeler 09 Spor Kulübü Altyapı Koordinatörü Tevfik Ata Tekin,

"Burada bu gelişimleri sağlarken sporcularımızı eğitecek Antrenörlerimizin bilgi, birikim ve donanımlarını arttırarak çağımızın gerektirdiği Futbol Antrenman uygulamalarını sağlıklı bir şekilde yapılmasını da planlamaktayız. Bu aşamada Profesyonel A Takımımıza şuana kadar 5 oyuncu kazandırmamız gerçekten çok önemlidir. Akademi olarak en büyük şansımız Altyapıya önem ve değer veren Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu ve Profesyonel Takım Teknik Heyetine sahip olmamızdır. Akademi Liglerinde oynadığımız çoğu müsabakayı Kulüp Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Profesyonel Takım Teknik Heyetimizin seyretmesi sporcularımızın gelişimi, motivasyonu ve kendilerini değerli hissetmeleri açısından son derece önemlidir. Ülkemizde Altyapılar açısından bu tabloyu görmek oldukça zordur" sözlerini kaydetti.

"Altyapı oyuncularımıza geniş kapsamlı bir eğitim veriyoruz"

Altyapıda yapılan çalışmalar hakkında önemli bilgiler veren Tevfik Ata Tekin, akademideki sporcular ile yakından ilgilendiklerini belirterek, "Akademi'de her sporcumuz ile ilgili olarak Sporcu Bilgi Formu, Sporcu Sosyal Durum Formu, Sporcu Sağlık ve Fiziksel Durum Bilgi Formu, Sporcu Teknik Bilgi Formu, Bireysel Oyuncu Gözlem Kartları doldurularak gelişimleri takip edilmektedir. Oyuncularımıza geniş kapsamlı bir eğitim veriyoruz. Her sezon başında İl Hakem Kurulu ile iletişime geçip Hakem Eğitimcisi hocamız tarafından Futbol Oyun Kuralları bilgisi sporcularımıza verilmektedir. Bu konuda sporcularımıza Oyun Kuralları Bilgilerini veren Hocamız ve İl Hakem Kuruluna ayrıca teşekkür ederiz" dedi.

"Hem sportif hem de akademik başarıyı önemsiyoruz"

Altyapıdaki tüm yaş gruplarında sporcu desteği konusunda beslenme, psikoloji, performans durumu gibi önemli konulara da değinen Tekin, "Tüm yaş guruplarında sporcularımıza yönelik Sporcu Beslenmesi ve Sıvı alımı, Stres ve Stresi Kontrol edebilme, İdeal Performans Durumu gibi, Psiko-Sosyal alanlarda kuramsal eğitimler de verilmektedir. Velilerimizle zaman zaman toplantılar yapılarak Aile -Kulüp ilişkilerinin daha sağlıklı bir temele oturtulması sağlanmaktadır. Sporcularımızın Eğitim ve Öğretim durumları Sorumlu Grup Hocaları tarafından takip edilerek, sportif başarının yanında Akademik başarının da gerçekleşmesi önemsenmektedir" dedi.

"Futbol turnuvaları oyuncularımızın gelişime fayda sağlıyor"

Altyapıda zaman zaman futbol turnuvaları yaptıklarını ve bu organizasyonların çocukların gelişimleri açışından büyük öneme sahip olduğunu belirten Efeler 09 SFK Altyapı Koordinatörü Tevfik Ata Tekin, "11-12 yaşlarına yönelik olarak 2022-2023 Sezonunda 16 Takımın katılımıyla Efeler Cup 1 ve Efeler Cup 2 Turnuvalarını organize ettik. Sporcularımızın Futbol Eğitimindeki gelişimlerini ve Arkadaşları ile kaynaşmalarını sağlamış olduk. 2023-2024 Futbol Sezonu içerisinde de Cumhuriyet'imizin Yüzüncü Yılı anısına 2013 grubunda 8 Profesyonel, 2012 grubunda 8 Profesyonel Takımın katılımıyla Efeler 100.Yıl Cup Turnuvasını gerçekleştirerek Aydın'ın Efeler ilçesinde büyük bir turnuvaya ev sahipliği yaparak Efeler İlçemize renk kattık" ifadelerini kullandı.

"Ana hedefimiz altyapıdan yetişen oyuncularımızın A takımı oluşturması"

Tevfik Ata Tekin son olarak şu sözleri söyledi; "Efeler09 SK Akademi olarak kuruluşumuzun birinci yılını bitirirken Sporcu Gelişimi Odaklı anlayışımızın çıktısı olarak Sporcularımızı Profesyonel Takımımıza hazırlamak en büyük görevimizdir. Bu hedef doğrultusunda en büyük destekçimiz İlçemiz ve İlimizdeki Amatör Takımlar ve Altyapılarıdır. Tüm paydaşlarımıza bugüne kadar verdikleri ve bundan sonra verecekleri destekler için Kulübümüz adına teşekkür ederiz. İkinci yılımızı doldurduğumuzda hedefimiz tüm kategorilerde takımlarımızı oluşturarak güçlü adımlarla yolumuza devam etmektir. Gelecekte büyük bir kısmını kendi altyapımızdan yetişen sporcularımızın oluşturduğu Profesyonel Takımımız ana hedefimizi oluşturmaktadır." - AYDIN