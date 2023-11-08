Aydın'da Okul Sporları Gençler A Serbest Güreş İl Birinciliği Yapıldı

Aydın gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takviminde yer alan 'Okul Sporları Gençler A (Erkek) Serbest Güreş İl Birinciliği' müsabakaları Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Oğuzhan Aslantürk, 92 Kg kategorisinde Aydın birincisi oldu.

Aydın gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takviminde yer alan 'Okul Sporları Gençler A (Erkek) Serbest Güreş İl Birinciliği' müsabakaları 7-8 Kasım tarihlerinde Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yapılan müsabakalarda Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (SMTAL) öğrencisi Oğuzhan Aslantürk, 92 Kg kategorisinde yarıştı. Serbest güreş müsabakalarında Sökeli sporcu Oğuzhan Aslantürk, kategorisinde Aydın birincisi oldu.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yaptığı açıklama ile şampiyon güreşçiyi tebrik etti. - AYDIN