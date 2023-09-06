Aydın'da Narkotik Suçlarla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımı ve madde bağımlılığı hakkında farkındalık oluşturmak için bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Didim Oto Sanayisi'nde 43 sanayi çalışanına fotoblok metamfetamin eğitimi verilirken, Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli yerleşkesinde de Narko Nokta Projesi kapsamında 24 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde kullanımı ve madde bağımlılığı hakkında farkındalık oluşturmak için Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Didim Büro Amirliği tarafından vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Didim Büro Amirliğince Didim Oto Sanayisi'nde 9 farklı iş yerinden toplam 43 sanayi çalışanına

fotoblok metamfetamin eğitimi verildi. Öte yandan Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli yerleşkesinde kayıt için gelen öğrenciler ve ailelerine yönelik düzenlenen Narko Nokta Projesi çerçevesinde 24 vatandaşa uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara UYUMA Projesi hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Eğitim verilen gruplara 'UYUMA' uygulaması hakkında bilgi verilirken, www.narkotikpolisianne.com adresinin de tanıtımı yapıldı. - AYDIN