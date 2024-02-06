Aydın'da Floor Curling Müsabakalarında Zafer Ortaokulu İl Birincisi

Aydın'da düzenlenen floor curling müsabakalarında il birincisi olan Efeler Zafer Ortaokulu kız ve erkek takımı, 22 Şubat'ta Çanakkale'de düzenlenecek olan müsabakalarda Aydın'ı temsil edecek.

2023-24 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen müsabakalar hız kesmiyor. Bu çerçevede düzenlenen Floor Curling İl Müsabakaları da büyük bir heyecanın ardından sona erdi. Müsabakalarda öğrenciler kıyasıya mücadele ederken, Zafer Ortaokulu Yıldız Kız ve Erkek takımı, il birincisi oldu. Başarılı bir performans sergileyen öğrenciler, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'ı ziyaret etti. Öğrencileri tebrik eden İlçe Müdürü Özcan, 22-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan müsabakalarda Aydın'ı temsil edecek olan gençlere başarılar diledi.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "2023-2024 eğitim öğretim yılı okul sporları Floor Curling il müsabakalarında 1. olan Zafer Ortaokulu Yıldız Kız ve Erkek takımında yer alan öğrencilerimiz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Özcan'ı ziyaret ettiler. Öğrencilerimiz 22-25 Şubat tarihleri arasında Çanakkale'de yapılacak olan müsabakalarda ilimizi temsil edeceklerdir. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik eder, bundan sonraki müsabakalarda başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN