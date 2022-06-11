Avrupa Okçuluk Şampiyonası - Haberler

Avrupa Okçuluk Şampiyonası Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, Almanya'da devam eden 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki üçüncülük maçında Belçika'yı yenerek bronz madalya kazandı. Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, Almanya'da devam eden 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki üçüncülük maçında Belçika'yı yenerek bronz madalya kazandı. Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Yeşim Bostan Uçar ve Emircan Haney'den oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, üçüncülük maçında Belçika ile karşılaştı. Milli takım, rakibini 156-155 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 3'e yükseldi. Makaralı Yay Erkek Milli Takımı finalde Hollanda'yı yenerek altın, Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ise üçüncülük mücadelesinde Estonya'yı yenerek bronz madalyanın sahibi olmuştu. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Almanya Belçika Spor Haberler

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