Ege Bölgesi takımlarından haberler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ege Bölgesi takımlarından haberler

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Ege Bölgesi takımlarından haberler

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda 3-0 yendiği Halkbank'a evinde 3-2 mağlup olarak seride durumun 1-1'e gelmesine engel olamayan Arkas Spor, yarın 3'üncü ve son karşılaşmada rakibine konuk olacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda 3-0 yendiği Halkbank'a evinde 3-2 mağlup olarak seride durumun 1-1'e gelmesine engel olamayan Arkas Spor, yarın 3'üncü ve son karşılaşmada rakibine konuk olacak. Başkent Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Galibiyete ulaşacak takım adını finale yazdıracak.

Play-Off yarı final turunda iki ekibin de birer galibiyet aldığını, son maçı kazanarak finale yükselmeyi hedeflediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İyi konsantre olan, daha az hata yapan ekip şampiyonluk yarışına devam edecek. Son sayıya kadar mücadele ederek İzmir'e finale çıkmış olarak dönmek istiyoruz. Ekibimize güvenimiz tam" dedi.


- Bodrum

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

title