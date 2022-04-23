Ege Bölgesi takımlarından haberler

Play-Off yarı final turunda iki ekibin de birer galibiyet aldığını, son maçı kazanarak finale yükselmeyi hedeflediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İyi konsantre olan, daha az hata yapan ekip şampiyonluk yarışına devam edecek. Son sayıya kadar mücadele ederek İzmir'e finale çıkmış olarak dönmek istiyoruz. Ekibimize güvenimiz tam" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor