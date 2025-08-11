Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı
Ukrayna Premier Ligi'nde Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, 90. dakikada yediği golle Karpaty Lviv ile 3-3 berabere kaldı. Arda Turan'ın sinirli tavırları Ukrayna basınında geniş yer buldu. Maçın hakemine itirazları nedeniyle sarı kart gören Turan'ın bu tavırları, teknik ekip arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi.
ARDA TURAN'IN SİNİRLİ TAVIRLARI GÜNDEM OLDU
ZOR SAKİNLEŞTİRDİLER
Karşılamada hakem kararlarına itiraz eden Arda Turan'ın sinirli tavırları Ukrayna basınında gündem oldu. İtirazları nedeniyle maçın hakeminden sarı kart gören Arda Turan'ı teknik ekip arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.
İşte Arda'nın sinirlendiği anlar;