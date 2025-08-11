Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı

Güncelleme:
Ukrayna Premier Ligi'nde Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, 90. dakikada yediği golle Karpaty Lviv ile 3-3 berabere kaldı. Arda Turan'ın sinirli tavırları Ukrayna basınında geniş yer buldu. Maçın hakemine itirazları nedeniyle sarı kart gören Turan'ın bu tavırları, teknik ekip arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

ARDA TURAN'IN SİNİRLİ TAVIRLARI GÜNDEM OLDU

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde berabere kalırken Arda Turan'ın sinirli tavırları Ukrayna basınında gündem oldu.

ZOR SAKİNLEŞTİRDİLER

Karşılamada hakem kararlarına itiraz eden Arda Turan'ın sinirli tavırları Ukrayna basınında gündem oldu. İtirazları nedeniyle maçın hakeminden sarı kart gören Arda Turan'ı teknik ekip arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

İşte Arda'nın sinirlendiği anlar;

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (7)

Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

artist kendini türkiye de sanıyor hala show peşinde ...

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

dayı sakin ol bu sinirle fazla yaşamazsin !

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Aslannnnnnnnnnnnnnnn.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

KABADAYI YA

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman orenlioğlu:

Tabi adamlar alışkın değil şov man lara Böyle artistlik bırak hakemler etliklerini zannediyorlar zor sakinleştirmişler sakinleşmese ne olur

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
