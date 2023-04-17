Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerindeki ilk maçında Eyüpspor'un istatistiği olay oldu

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan, hocalık kariyerinde çıktığı ilk maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Göztepe'ye 1-0 kaybeden Eyüpspor'un istatistikleri ise gündem oldu. İstanbul ekibinin kaleye isabetli şutu bulunmazken, taraftarlar buna rağmen takımın 2. yarıdaki oyunundan memnun olduklarını belirtti.