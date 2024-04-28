Üye Girişi
Haberler

Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti. Görkem Bitin ve Traore'nin attığı gollerle galibiyete ulaşan Ankara Keçiörengücü, üç puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Dembele topu kale önüne çevirdi. Görkem Bitin'in penaltı noktasından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

17 . dakikada Görkem Bitin ceza yayından, ceza sahasına sol çaprazdan koşu yapan Traore'ye aktardı. Traore'nin kaleyi cepheden gören açıdan çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlara gitti. 2-0

34. dakikada Ümraniyespor'un orta sahada yaşadığı pas hatasında topa sahip olan Dembele pasını rakip yarı sahada Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

41. dakikada sol kanattan pası alan Görkem Bitin, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelere gönderdi. 4-0

44. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Tiago kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

47. dakikada Onur Ayık'ın ceza sahası önünde gönderdiği pası sol çaprazda karşılayan Tiago'nun vuruşunda savunmadan seken top ağlarla buluştu. 4-2

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Cem Özbay, Onur GÜlter

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Mert Kula, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Bardhi (Orhan Nahırcı dk. 87), Erkam Develi (Erkan Eyibil dk. 79), Traore (Melih İnan dk. 87), Dembele (Camara dk. 80), Görkem Bitin (Arda Hilmi Şengül dk. 62)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Alihan Kubalas, Bahadır Yıldırım, Selim Ilgaz, Ahmet Yazar

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Uğur Kaan Yıldız, Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Muhammed Mert, Diniyev (İlhami Siraçhan Nas dk. 46), Serkan Göksu (Onur Ayık dk. 46), Emrecan Bulut (Emre Demir dk. 46), Tiago (Saponjic dk. 83), Hasan Ayaroğlu

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Cofie, Mustafa Eser, Melih Okutan, Atalay Babacan, Batuhan Arıcı

Teknik Sorumlu: Orhan Gençer

Goller: Görkem Bitin (dk. 11, 41), Traore (dk. 17), Bardhi (34) (Ankara Keçiörengücü), Tiago (dk. 44, 47) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Traore, Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü), Glumac, Tiago, Emre Demir (Ümraniyespor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Ankara Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ç.Rizespor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor Ankaragücü maçı şifresiz mi? Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Gaziantep FK maçı şifresiz mi? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz nereden izlenir? Canlı maç izleme linki CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Nisan Pazar günün maçları nereden izlenir? Göztepe Süper Lig'e çıktı mı 2024? Furkan sakatlandı mı? 28 Nisan Pazar Survivor Furkan'a ne oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Nisan Pazar 2024? Survivor kim kazandı? 28 Nisan Pazar Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 28 Nisan Pazar TV8 Survivor HD izleme linki! Kirli Sepeti 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Kirli Sepeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Teşkilat 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Teşkilat yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Kirli Sepeti CANLI izle! Kirli Sepeti 28. BÖLÜM FULL İZLE! Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında çekildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title