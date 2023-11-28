Anadolu Üniversiteli Sporcu Gülsena Karakuyulu Ertunç, 2023 Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'ndan 2 Madalya İle Döndü

Anadolu Üniversiteli sporcu Gülsena Karakuyulu Ertunç, 2023 Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'ndan 2 madalya ile döndü.

A Milli Takım kadrosunda 2014'den bu yana yer alan Gülsena Karakuyulu Ertunç tatamide elde ettiği başarılar ile Türkiye'yi ve Anadolu Üniversitesi'ni gururlandırmaya devam ediyor. Avusturya Innsbruck'ta düzenlenen 2023 Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda mindere çıkan Gülsena Karakuyulu Ertunç, Serbest Stil 18 Yaş Üstü Bireysel kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya aldı. Serbest Stil 18 Yaş Üstü Pair kategorisinde ise Milli sporcular Gülsena Karakuyulu Ertunç ve Aykut Taşgın, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. - ESKİŞEHİR