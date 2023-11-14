Altınordu'nun transfer ettiği gurbetçi santrfor performansını lige yansıtamadı

Altınordu'nun sezon başında transfer ettiği gurbetçi santrfor Keni Var Uzun, hazırlık dönemindeki performansını lige yansıtamadı. Ligde 10 maçta gol atamayan oyuncu sadece 1 müsabakada ilk 11'de forma giydi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun sezon başında transfer ettiği gurbetçi santrfor Keni Var Uzun, hazırlık dönemindeki performansını lige yansıtamadı. Almanya 5'inci Lig ekibi TuS Bövinghausen'den transfer edilen 24 yaşındaki santrfor, sezon öncesi özel karşılaşmalarda Efeler 09 SFK, Bursa Yıldırımspor ve Akhisarspor (2) filelerini sarsarak olumlu sinyal verdi. Keni Var, yapılan 4 hazırlık maçında sadece Somaspor'a gol atamadı. 1.96 boyundaki gurbetçi forvet ligde ise görev yaptığı 10 maçta 251 dakika süre bulup, gol sevinci yaşayamadı. Teknik direktör Atilla Küçüktaka, golcü oyuncuya sadece 1 müsabakada ilk 11'de süre verdi.