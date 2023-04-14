Altınordu, İzmir derbisinde Altay'ı mağlup etti

SPOR Toto 1'inci Lig'de derbide 10 kişi kalan Altay'ı ikinci yarının başında Emircan, uzatmada ise Ali Özgün'ün golleriyle 2-1 mağlup eden Altınordu, kümede kalma yolunda çok kritik bir zafere imza attı. Puanını 29'a çıkararak düşme hattındaki Gençlerbirliği'nin 2 puan üstünde 15'inci sırada yer bulan İzmir temsilcisi, deprem nedeniyle ligden çekilen Adanaspor karşısında hafta sonu 3-0 hükmen galip gelip 32 puana ulaşacak. Son 5 maçında Manisa FK (D), Bandırmaspor, Bodrumspor (D), Erzurumspor ve Çaykur Rizespor'la (D) karşılaşacak Altınordu, bu periyotta toplayacağı puanlarla kümede kalışını ilan etmeye çalışacak.

Altınordu bu sezon ilk kez bir İzmir derbisinde puan ve puanlarla tanışıp, gol atma başarısı gösterdi. Göztepe'ye hem deplasmanda hem de evinde 1-0 mağlup olan kırmızı-lacivertliler, ilk yarıdaki Altay derbisini 2-0 kaybetmişti. Galibiyeti kale arkası tribününde yer alan az sayıdaki taraftarıyla kutlayan futbolcular, soyunma odasında da büyük sevinç yaşadı. Hükmen kazanılan Yeni Malatyaspor galibiyeti dışında Altınordu'nun başında çıktığı 5'inci maçında 3'üncü galibiyetini alan teknik direktör Hasan Özer, "Bu oyunu sürdürdüğümüz sürece bu ligde kalacağımıza inanıyorum" dedi.Altınordu, 3 günlük iznin ardından hazırlıklarına başlayacak.