Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı'nın Sırları ve 2026'nın Adayları

Kylian Mbappe, 2022 Dünya Kupası'nın final maçı sonrasında Altın Ayakkabı ödülünü alırken gülümsemiyordu.

Hat-trick yani üç gol atmasına rağmen Fransa finalde yenilmişti.

Turnuvada gol kralı olmak büyük ödülü yani kupayı elbette garanti etmiyor. Ancak golcü bir forvet takımının şansını kesinlikle artırıyor.

Dünyanın en büyük futbol organizasyonun atmosferindeyken, Altın Ayakkabı kazananlarının ortak özelliklerine bakıyoruz.

2026'da gol kralı olmaya aday bazı isimleri inceliyoruz.

Tecrübeli oyuncular

İngiliz yıldız Harry Kane için kötü bir haberimiz var. Çünkü tarih, Altın Ayakkabı'nın 30 yaş ve üzeri bir oyuncu tarafından kazanılmasının pek olası olmadığını gösteriyor.

Bu daha sadece bir kez gerçekleşti.

Davor Suker, Hırvatistan'ın bağımsızlık kazanması sonrası katıldığı ilk Dünya Kupası olan Fransa '98'de 30 yaşındayken altı golle bu ödülü elde etmişti.

Suker bir istisna çünkü Altın Ayakkabı ödülünü kazananların yaş ortalaması 24.7.

Mbappé, 2022'de bu ortalamayı daha da düşürdü. 24 yaşındaki oyuncu, 35 yaşındaki Lionel Messi'yi sadece bir gol farkla geçti.

Altın Ayakkabı'yı kazanan en genç oyuncu rekorunu 20 yaş 8 aylıkken gol kralı olan Macar Florian Albert elinde tutuyor.

Albert Şili 1962'de altı gol kralından biri olmuştu.

Ancak 18 yaşındaki Lamine Yamal'ın gözü bu rekorda olabilir.

Tek başına başaramazsınız

Başarılı bir forvetin iki şeye ihtiyacı var: Topu ileriye taşıyacak iyi bir organizasyon ve ile takımının turnuvada ilerlemesi.

Bu nedenle, beş kez şampiyon olan Brezilya'nın turnuvanın en golcü altı forvetini çıkarmış olması şaşırtıcı değil.

Brezilya'nın ilk Altın Ayakkabı kazananı 1938'de Leonidas, sonuncusu ise 2002'de Ronaldo olmuştu.

Grup aşamasında golcü olmak Altın Ayakkabı adayları için iyi bir başlangıç, ancak takımınız eleme turlarına ulaşamazsa şans bir hayli azalıyor.

Bu, 2018 Rusya'da Cristiano Ronaldo'nun da kaderi oldu. Portekiz son 16 turunda elenmeden önce B Grubu'nda dört gol attı, oysa Kane, İngiltere yarı finale yükselirken altı gol atmıştı.

Yine de bir istisna var. 1994 ABD Dünya Kupası'nda gol kralı olan Oleg Salenko.

Rusya, B Grubu'ndan çıkamayıp, eve dönüş uçağına bindiğinde Kamerun'u 6-1 yendikleri maçta beş gol atan Salenko toplamda altı golle Altın Ayakkabı'yı garantilemişti.

Kulübünüzde bir adım önde başlayın

Thomas Müller, 2010 Dünya Kupası için Güney Afrika'ya gelmeden önce milli takımda hiç golü yoktu.

Müller ödülünü alırken "Aslında şanslıydım, tam da doğru zamanda formuma kavuştum" dedi.

2009-10 Bundesliga sezonunda Müller, Bayern Münih tarafından kiralanmayı veya satılmayı bekliyordu. Ancak Louis van Gaal kulübe geldi ve Müller birdenbire ilk 11'in vazgeçilmezi oldu.

Müller, Bayern'in şampiyon olduğu sezonda her maça çıkarak 13 gol attı ve 11 asist yaptı; böylece başarılı bir kulüp sezonunun ardından Dünya Kupası'na en iyi formunda geldi.

Onun hikayesi, Altın Ayakkabı kazananları arasında sık rastlanan bir durum.

Kendi ülkesinde ilk dörtte yer almayan bir kulüpteki bir oyuncunun Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu olması sadece iki kez gerçekleşti.

Çok yönlü bir oyuncu ol

Müller, 2010'da daha deneyimli oyuncuları kıl payı farkla geride bırakarak ödülü kazandı.

20 yaşındaki Uruguaylı Diego Forlan, üçüncülük maçında gol atarak İspanyol David Villa ve Hollandalı Wesley Sneijder ile beş gol atan oyuncular arasına katıldı.

Villa ve Sneijder, Johannesburg'daki finalde Altın Ayakkabı'yı kazanma şansına sahipti ancak ikisi de gol atamadı ve bu dörtlü, asist sayısına göre sıralandı.

Müller gollerinin yanı sıra turnuvada üç de asist yapmıştı ve bu sayede ödülü elde etti.

Eğer oyuncuların gol ve asist sayıları eşit olursa ne olacağını merak ediyorsanız, FIFA Altın Ayakkabı'yı en az dakika oynayan oyuncuya veriyor.

2026 Altın Ayakkabı'nın favorileri kim?

Hiç kimse Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı'yı birden fazla kez kazanmadı. Ancak bu yaz iki oyuncunun bunu başaran ilk isim olma şansı yüksek.

Kupanın en güçlü kadrolarından birine sahip olan 2022 finalisti Fransa'nın turnuvanın son aşamalarına kadar ulaşması muhtemel. Bu da bir önceki kupanın gol kralı Mbappe'nin bu başarıyı tekrarlama şansı olduğunu gösteriyor.

İkinci kez Altın Ayakkabı peşinde olacak bir diğer forvet ise Harry Kane.

32 yaşındaki Kane, daha önce belirttiğimiz gibi bu ödülü kazanan oyuncuların çoğundan önemli ölçüde daha yaşlı ancak bu sezon kulübü için attığı 54 golle formunun zirvesinde bulunuyor. Thomas Tuchel'in takımı turnuvada ilerlerse, Kane'in payına düşen golleri atacağı kesin.

Messi kariyeri boyunca pek çok bireysel performans ödülü kazandı. Ancak evinin vitrinindeki sekiz Ballon d'Or ödülünün yanında bir Altın Ayakkabı ödülü yok.

38 yaşındaki oyuncu için 2026 turnuvası bunu yapabilmek için de son şans olacak.

Yaş skalasının diğer ucunda ise Lamine Yamal var. Finalden yalnızca bir hafta önce 19 yaşına girecek.

İspanya, 2010'daki şampiyonluğundan bu yana son 16 turunu geçemedi, ancak Luis de la Fuente'nin öğrencileri Euro 2024'te sonuna kadar gidebilecek cesarete sahip olduklarını gösterdi. Takım elemelerde de etkileyici bir performans sergiledi.

Premier League Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Erling Haaland, bu sezon Manchester City formasıyla ligde 26 gol attı. Altın Ayakkabı yarışındaki şansı Norveç'in turnuvada ne kadar ilerleyeceğine bağlı olabilir. Haaland, sekiz eleme maçında 16 gol attı.

Dört farklı kulüpte 100'den fazla gol atan tek oyuncu olan ve Suudi Arabistan'da başarılı bir sezon geçiren Ronaldo da 41 yaşında Altın Ayakkabı'yı hedefleyecek.

Portekiz'in 2006'dan bu yana Dünya Kupası'nda sadece bir kez eleme turunu geçebilmiş olması pek umut verici değil, ancak asist kralı Bruno Fernandes'in de dahil olduğu güçlü bir kadroya sahipler ve turnuvanın ilerleyen aşamalarına ulaşma şansları oldukça yüksek.

Real Madrid'in geçirdiği kaotik sezonun ortasında, 25 yaşındaki Vinicius Junior tüm turnuvalarda 21 gol attı ve 14 asist yaptı. Ancak elemeleri beşinci sırada bitiren ve hala yaşlı oyunculara güvenen bir kadroya sahip olan Brezilya, Vinicius'a Altın Ayakkabı yarışında mücadele edebileceği bir platform sunmakta zorlanabilir.

Fransa'da Ousmane Dembele, 2024-25 sezonundaki kadar olağanüstü bir sezon geçirmese de, Paris St-Germain formasıyla tüm turnuvalarda 19 gol atmayı başardı. Fransa'nın nefes kesici bir hücum yelpazesi var, ancak Dembele muhtemelen ilk 11'de yer alacak ve vatandaşı Mbappe ile Altın Ayakkabı yarışında rahatlıkla rekabet edebilir.

Arjantin'de Messi'nin yanı sıra Lautaro Martinez ve Julian Alvarez gibi iki güçlü aday daha var. Martinez, finalde galibiyet golünü attı ve Copa America 2024'te attığı beş golle Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Alvarez ise Atletico Madrid'de geçirdiği başarılı sezonun ardından Avrupa'nın en çok aranan forvetlerinden biri haline geldi.

Dışarıdan gelen adaylar

Bunlar daha öngörülebilir adaylar, ancak Altın Ayakkabı için sürpriz adaylar da çıkarsa şaşırmayın.

Euro 2024 finalinin galibiyet golünü atan Mikel Oyarzabal, İspanya'nın Dünya Kupası eleme maçlarının bir tanesi hariç hepsinde gol attı ve bu sezon La Liga'da 15 gol kaydetti. Sakatlıklar izin verirse, Lamine Yamal ve Nico Williams ona bolca gol fırsatı yaratacaktır.

Alexander Isak, Liverpool'da sakatlıklarla dolu bir sezonun ardından dinç bir şekilde İsveç formasıyla parlayabilir mi? Yoksa vatandaşı Viktor Gyokeres bir aday olabilir mi?

Brezilya'da Raphinha da sakatlıklarla boğuştuğu bir sezon geçirdi ancak yine de ciddi bir hücum tehdidi oluşturuyor. Muhtemelen Vinicius ve bir başka potansiyel gol kralı adayı olan Igor Thiago ile birlikte Brezilya'nın forvet hattında yer alacak.

Michael Olise, Bayern formasıyla tüm turnuvalarda 22 gol attığı sezonun ardından turnuvaya katılacak.

Her ne kadar bu sezon Alman şampiyonu için 30 asistle esasen bir asist makinesi olsa da, Fransa o kadar çok fırsat yaratacak ki o da gol kralı adaylarından biri olabilir.

Son olarak, bir başka nispeten tecrübeli oyuncu olan Romelu Lukaku'ya ne demeli?

Belçika'nın kadrosunda bolca yaratıcılık var ve Napoli forveti Lukaku zaman zaman durdurulamaz olabiliyor. Bu yüzden grup aşamasında bir maçta bol gol atıp, eleme turlarında bunlara bir veya iki gol daha ekleyebilecek türden bir oyuncu.