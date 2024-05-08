Altay'ın şirketleşmesi için genel kurul toplanacak

TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Altay'ın şirketleşmesi için genel kurul toplanacak.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, kulübün profesyonel futbol şubesinin bir şirkete devredilmesi için kulüp tüzüğü uyarınca genel kurul toplantısı yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Toplantının çoğunluk sağlanması halinde 22 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği toplantı salonunda, aksi takdirde çoğunluk aranmaksızın 29 Mayıs Çarşamba günü toplanacağı bildirildi.