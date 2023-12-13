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Altay'ın golcü oyuncusu Marco Paixao 40 gündür gol atamıyor

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Altay'ın Trendyol 1. Lig'de en golcü oyuncusu olan Marco Paixao, son 40 gündür gol atamıyor. Portekizli yıldız, son golünü 29 Ekim'de oynanan Sakaryaspor maçında kaydetmişti.

Altay'ın bu sezon Trendyol 1. Lig'de 3 golle en golcü oyuncusu olan Marco Paixao, yaklaşık 40 gündür gol atamıyor. Portekizli yıldız, siyah-beyazlı formayla son golünü 29 Ekim'de oynanan Sakaryaspor karşılaşmasında kaydetmişti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, bu sezon bulduğu 7 golle ligin en az skor üreten takımı olurken, siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Marco Paixao da yaklaşık 40 gündür gol atamıyor. Siyah-beyazlı formayla çıktığı Şanlıurfaspor, Kocaelispor ve Sakaryaspor maçlarında 1'er kez olmak üzere toplam 3 defa rakip ağları sarsan 39 yaşındaki oyuncu, ligde son golünü 29 Ekim'de oynanan Sakaryaspor karşılaşmasında kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu, ilerleyen haftalardaki Bandırmaspor, Eyüpspor, Manisa FK ve Boluspor müsabakalarında skor üretmeyi başaramadı. Böylece Portekizli oyuncu, bu süreçte gole hasret kalırken, Altay da sadece 1 gol üretebildi.

Öte yandan bu sezonki ilk 15 haftada sadece 3 golü bulunan Marco Paixao, Altay formasıyla 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında gol kralı olmayı başarmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakaryaspor Trendyol 29 Ekim Altay Spor Güncel Haberler

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