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Aliağa Petkimspor, Son 4 Maçta Galibiyet Hasreti Yaşıyor

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Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son 4 maçta 4 mağlubiyet alan Aliağa Petkimspor, galibiyet özlemi çekiyor. İzmir ekibi, son galibiyetini 1 ay önce Manisa Büyükşehir karşısında elde etti.

Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son 4 maçta 4 mağlubiyet alan Aliağa Petkimspor, adeta galibiyete hasret kaldı. İzmir ekibi, son galibiyetini yaklaşık 1 ay önce oynanan Manisa Büyükşehir karşısında elde etmişti.

Basketbol Süper Ligi'ne etkili bir giriş yaparak ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Aliağa Petkimspor, daha sonra oynadığı 6 maçta ise sadece 1 galibiyet elde edebildi. Son olarak da dün oynanan müsabakada Türk Telekom'a deplasmanda kaybeden İzmir ekibi, böylece arka arkaya 4. yenilgisini yaşadı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, takımının direncinden oynama isteğinden ve mücadele gücünden son derece memnunum olduğunu ifade ederek, "Sadece sonuca göre yorum yapan bir insan değilim. Takımın gelişimini, imkanlar doğrultusunda bugüne kadar yaptıklarımızı ve bundan sonrası için yapabileceklerimizi görüyorum. Kaybettiğimiz son üç maçta da son topa kadar mücadele ettik. Hepsini de kazanabilirdik, olmadı. Birlikte kalarak çalışmaya olan inancımıza sadık kalıp devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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