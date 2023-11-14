Akkuyu Nükleer Güç Santrali İnşaatında İşçiler Arasında Kavga

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında, işçiler bir kez daha birbirine girdi. İşçilerin kavgası cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında, işçiler bir kez daha birbirine girdi. İşçilerin kavgası cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Akkuyu NGS inşaat sahasında görev yapan işçiler, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Daha öncede birçok kez kavgaların olduğu inşaat sahasındaki olay, cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, çok sayıda işçinin karıştığı kavgada, baretlerinin de kullanıldığı anlar yer aldı. Bir süre birbiriyle kavga eden işçileri, diğer arkadaşları güçlükle ayırdı. - MERSİN