Ahlatcı Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında evinde Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, mücadele gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yaptı. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz antrenmana katılmadı.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında 3 Mart Pazar günü evinde Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından mücadele gücünü artırmaya yönelik 4 takımlı taktik çalışma yaptı.
Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.