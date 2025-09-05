Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası ile Motor Sporları Merkezine Dönüşüyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Dünya Motokros Şampiyonası'nın gerçekleşeceği Afyonkarahisar'ın isminin artık motor sporlarıyla anıldığını, dünya genelinde 3.5 milyar insanın takip ettiği bu etkinlikte bir Türk sporcuyu kürsüde görmek için çabaladıklarını söyledi.

Afyonkarahisar, 3-7 Eylül tarihleri arasında hem motor sporları hem de festival heyecanına ev sahipliği yapacak. Dünyanın en önemli 5 spor organizasyonundan biri kabul edilen FIM Dünya Motokros Şampiyonası öncesi Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) muhabirine organizasyon hakkında bilgi verdi.

Afyon etabının önemini vurgulayan Baysan, "Bu sene katılım biraz daha fazlalaştı. Türk sporcu katılımı çok fazla. 105 sporcuyla start alacağız. Afyon ayağı, sondan 3. yarış. Bizden sonra 2 yarış daha kalıyor. Aslında bu etapta kozlar paylaşılıyor. Burada kazanılan puanlar neticesinde takımlar, bundan sonra uzak doğuya gidip, gitmeme kararını veriyor. Şu anda 12 takımımız var. Hemen hemen bu sporun gelişmiş olduğu tüm ülkelerden katılımlar var. Buradaki parkurumuz üst üste ödüller aldı. Sporcular da bu parkuru çok seviyorlar. Şampiyonlukta en küçük iddiası olan sporcular bile mutlaka burayı tercih ediyor. Afyon yarışı, bitişe çok yaklaştığı için az sporcuyla tamamlanıyor. Bizler de bu sayede Afyon ve Türkiye seyircisine iyi sporcuları getirme şansı yakalıyoruz. Yarış başlangıçta çok kalabalık oluyor. Fakat 3-5 yarıştan sonra zaten iddiasını kaybeden yarışmacılar elini ayağını yavaşça yarıştan çekiyor. Dünya çapında portföyü çok geniş ve pahalı bir spor. Ulaşımından, hazırlanmasına, hatta ekipmanına kadar çok renkli bir dünya. O yüzden Afyonlular çok şanslı. Burada yarışacak 105 sporcunun Türkler de dahil hepsi çok iyi ve kaliteli. Bizler, ileride kürsüde bir Türk sporcu görmek için çabalıyoruz" diye konuştu.

"Gençler Şampiyonası bizim ve dünya için önemli"

Organizasyonda yer alan kategorileri hatırlatan Ogün Baysan, "Burada MX 1, MX 2, kadınlar ve gençler olmak üzere 4 ayrı kategoride yarışlar oluyor. Her kategori etabı, her ülkede olmuyor. Biz bu etaplar için önceden başvurularımızı yapmıştık. Gençler şampiyonası çok önemli. 5 senedir de burada gerçekleştiriyoruz. Gençler Şampiyonası bizim ve dünya için de gerçekten çok değerli" şeklinde konuştu.

"Bu platform 3,5 milyar insana ulaşabilir durumda"

Dünya genelinde büyük izlenme potansiyeline sahip bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Baysan, "Çok fazla yayıncı kuruluş var ama yarışların ana yayıncı kuruluşu MXGP TV. Bu platform 3.5 milyar insana ulaşabilir durumda. Uydudan değil abonelik sistemiyle çalışıyor. Türkiye'de canlı olarak 5 kanal verecek. Bu yarış, motor sporlarının zirvesindeki iki yarıştan biri. Bir tanesi MotoGP biri de MX GP" ifadelerini kullandı.

"Afyonun ismi artık motor sporlarıyla anılıyor"

Organizasyonun turizme olan katkısı hakkında da konuşan Ogün Baysan, "Ölçülebilir taraftan bakıldığında tabii katkısı çok. Kendi gözlemlediğim kadarıyla eskiden Afyon'a gelenler içeriği tam olarak bilmiyordu. Sucuk ve kaymak biliniyordu. Şimdi şehrin tarihi yerlerini sayıyorlar. Afyonun ismi artık motor sporlarıyla anılıyor. Artık bir motor sporları merkezi oldu. Dünya genelinde 3.5 milyar insana ulaşabiliyorsak bunun ekonomik katkısında çok olduğunu düşünüyorum. Esnaftan aldığımız dönüşler, otellerin tamamının dolu olması ve çevre illerdeki otellerinde dolu olması, bizleri ayrıca sevindiren hususlardan. Bu durumun hem sporcumuza hem de halkımıza dokunması da, bu şampiyonayı çok önemli duruma getiriyor" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL