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Adıyaman Besni Dumlupınar Ortaokulu Yıldız Erkek Masa Tenisi Takımı Bölge Şampiyonasında Üçüncü Oldu

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Adıyaman Besni Dumlupınar Ortaokulu Yıldız Erkek Masa Tenisi Takımı, Şanlıurfa'da yapılan bölge şampiyonasında üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Adıyaman Besni Dumlupınar Ortaokulu Yıldız Erkek Masa Tenisi Takımı, Şanlıurfa'da yapılan bölge şampiyonasında üçüncü oldu.

Adıyaman Besni Dumlupınar Ortaokulu Yıldız Erkek Masa Tenisi Takımı, Şanlıurfa'da yapılan bölge şampiyonasında üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı. Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, Adıyaman'ın şampiyonu olarak Bölge Şampiyonası'na katıldıklarını belirterek, "Besni Dumlupınar Ortaokulu Yıldız Erkek Masa Tenisi takımı, 28 Şubat-01 Mart 2024 tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapılan bölge şampiyonasında 3. olarak Türkiye finallerine katılıma hakkı kazandı. İlçemiz masa tenisine önemli katkılar sağlayan Dumlupınar Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Parlak'ı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü Özlem Tüy'ü, Dumlupınar Ortaokulu Müdürü Özgür Özalp'ı ve sporcularımızı tebrik eder, 19-21 Mart 2024 tarihleri arasında Karabük'te katılacakları Türkiye finallerinde başarılar dilerim" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dumlupınar Şanlıurfa Adıyaman Spor Güncel Haberler

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