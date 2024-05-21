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Adanaspor, Ergin Göleli'ye satış görüşmelerine başladı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün iş insanı Ergin Göleli'ye satışına yönelik görüşmelere başlandığını duyurdu. Kulüp yönetimi, taraftarlara ve kamuoyuna süreçle ilgili düzenli olarak bilgi vereceğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün iş insanı Ergin Göleli'ye satışına yönelik görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim adına Adanaspor'un geleceğiyle ilgili bir bilgilendirme yapma gereksinimi duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, iş adamı Ergin Göleli ile Adanaspor'un satışıyla ilgili görüşmelere başlanmıştır. Bu süreçte, kulübümüzün menfaatleri ve geleceği her zaman ön planda tutulacak olup, tüm görüşmeler şeffaf bir şekilde yürütülecektir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisi dahilinde gerçekleşecek olan bu süreçle ilgili gelişmeler düzenli olarak paylaşılacaktır. Adanaspor yönetimi olarak, desteklerinizin ve anlayışınızın bu önemli süreçte bizim için çok değerli olduğunu belirtmek isteriz."

Kaynak: AA / Spor

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