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Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, taraftarının önünde rakibini 1-0 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de sezonu taraftarı önündeki Adana Demirspor karşılaşmasıyla açtı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki ilk hafta maçında konuk ettiği Adana temsilcisini 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 15 YAŞINDA KALECİ

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Adana Demirspor'un kadrosunda bir sürpriz gerçekleşti. Adana temsilcisi açıkladığı kadroda kalede genç file bekçisi Deniz Eren Dönmezer'e yer verdi. Deniz Eren'in 15 yaşında olması futbolseverler tarafından dikkat çekti. Genç file bekçisi, Süper Lig'de ilk maçına çıktı.

Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı

MOURINHO, İLK MAÇINDAN KÜPLERE BİNDİ

Mücadelenin 20. dakikasında Fenerbahçe'nin hızlı kullandığı taç atışının tekrarlattırılması sonrası teknik direktör Jose Mourinho ve yardımcısı Salvatore Foti oldukça sinirlendi. İtirazlar sonucu Foti sarı kart gördü. Mourinho, hakem Atilla Karaoğlan'ın bazı kararlarına da tepki gösterdi. Portekizli teknik adam ayrıca, Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ile birlikte yardımcılarının da kulübe önünde gözükmesine itirazlarda bulundu.

Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı

DZEKO YİNE ATTI

Fenerbahçe, karşılaşmanın 34. dakikasında Edin Dzeko ile golü buldu. Maximin'in orta sahadan taşıdığı topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderen Boşnak golcü, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda bu skorla tamamlandı. Bu sezon 4. resmi maçını oynayan tecrübeli forvet, 5. kez gol sevinci yaşadı.

Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ, HAKEM VERMEDİ

Karşılaşmanın 40. dakikasında sağ çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin içeri çevirdiği topa Gravillon müdahale etti. Bu müdahale sonrası Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi. Devam kararı veren Atilla Karaoğlan, VAR hakemi Onur Özütoprak ile görüştüğünü ve pozisyonu incelemesine gerek kalmadığını sar-lacivertlilere iletti. Karaoğlan daha sonra topun Graviilon'un vücudundan sektiğini de belirtti. Penaltı kararı çıkmayan ve tartışılan bu pozisyon futbolseverleri ikiye böldü.

Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

KANARYA 3 PUANLA BAŞLADI

Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun tek golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna 3 puanla başladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

JokerAllame:

ÖLÜMÜNE FENER

14
13
yanıtYanıtla
tamer durmaz:

Topu rakibe çok veriyoruz ismail kartalın takımı bu anlamda daha iyidi daha fazla pozisyona girmemiz lazım.Gs geçen senelerdeki gibi ve dünki gibi kollanmaya devam edilirse bu oyunla işimiz zor.

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yanıtYanıtla
Simsek Niyazi:

Dzeko,dışarı çıkarken İsmail Kartala yaptığı hareketi yapabilirmiydi

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