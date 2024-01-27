Adana Demirspor, İranlı Milad Mohammadi ile anlaşma sağladı

Adana Demirspor, İranlı Milad Mohammadi ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Adana Demirspor, yeni transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Mavi-lacivertli kulübün resmi hesaplarından yaptığı paylaşımlarda "Kulübümüz daha önce Terek Grozny, KAA Gent, AEK Atina formalarını giyen İran Milli Takımı oyuncusu Milad Mohammadi ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadesine yer verdi.