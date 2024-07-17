Acun Ilıcalı: Maçı çok güzel duygular içinde izleyeceğim

"İkisinin de şampiyon olmasını istiyorum"

"Okay Yokuşlu gelirse sürpriz olmasın"

Tan Kesler: Hocamızın felsefesine uygun oyuncularla birleşmeye çalışıyoruz

Tim Walter: Başarı odaklı biriyim

Abdülkadir Ömür: Her futbolcunun hayali Premıer Lig'de oynamak

Metin ARSLANCAN / İSTANBUL, - Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, "Yeni hocamızla daha büyük başarılar kazanmak istiyoruz. Güzel bir yolculuğa çıkacağız. Fenerbahçe ile maçımız var. Orada da asbaşkan pozisyonundayım. Bu dünyada sık olan bir şey değil. Ama şükrediyorum. Çocukluğumun aşkıyla, İngiltere'de sahibi olduğum takım maç oynayacak. Maçı çok güzel duygular içinde izleyeceğim" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Hull City, "Summer Tour 2024" kapsamında yarın saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık karşılaşması öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Başkanvekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Tim Walter, milli futbolcu Abdülkadir Ömür ve davetliler katıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Türkiye'de gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirten Başkan Acun Ilıcalı, "2,5 sene önce başladığımız Hull City macerasında yeni bir sezona hazırlanıyoruz. Geçen sezon olduğu gibi hazırlıkların bu sene de bir bölümünü ülkemizde yapıyoruz. Bu maceraya girerken Avrupa'da güçlü bir kulüp kurma hayalini kuruyordum. İngiltere'nin çok güzel bir yerinde güzel insanlarla buluştuk. Çok güzel insanlarla buluştuk ve açıkçası bunu beklemiyordum. Ligde orta sıranın altında bıraktığımız ilk senenin ardından ikinci sene Play-Off'un bir basamak altında kaldık. 3 puanla kaçırdık. Amacımız daha ileri gitmek ve Play-Off'lara taşımak. Hayatımın bu yeni futbol döneminde İngiltere maceram çok güzel geçiyor. 8 binlerde olan taraftar sayımız 23-24 binlere çıktı. Bu sene için yeni planlarımız var. Tim Walter önümüzdeki sezon için ilk gittiğimiz isimdi. Onun oynattığı futbolun yarattığı heyecan, puan ortalamasının yüksekliği, Hamburg'da taraftar tarafından takdir edilmesi, sevilmesi ve önemlisi insan olarak gerçek pozitif iyi insan enerjisini her zaman bize vermesi. İyi insanlarla çalışarak başarı kazanmaya çalıştım. Yeni hocamızla daha büyük başarılar kazanmak istiyoruz. Güzel bir yolculuğa çıkacağız. Fenerbahçe ile maçımız var. Orada da asbaşkan pozisyonundayım. Bu dünyada sık olan bir şey değil. Ama şükrediyorum. Çocukluğumun aşkıyla, İngiltere'de sahibi olduğum takım maç oynayacak. Maçı çok güzel duygular içinde izleyeceğim" ifadelerini kullandı.

"NEREDEYSE 2,5 KATI BÜTÇEYE SAHİP TAKIMLARLA OYNUYORUZ"

Geçen yıl iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Ilıcalı, "Kimse beklemiyordu. Otoritelere göre ilk 10'da gözükmüyorduk. Açıkçası Türkiye'deki kamp güzel etki yaptı. Nasip, Premier Lig. Her zaman zorlayacağız. Yükselenler, çıkanlar beş paraşüt takım ile oynuyoruz. Neredeyse 2,5 katı bütçeye sahip takımlarla oynuyoruz, onları parayla değil zekayla yenebiliriz. Biz o seviyeyi hem futbolcularımızın hem hocamızın zekasıyla zorluyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Ilıcalı, "Maribor futbol dünyasına bakışımızın ne kadar yüksek olduğunun bir kanıtı. Oyuncu havuzumuzu genişletip takımların birbirinin desteklemesini hedefliyoruz" dedi.

"TIM'İ TRANSFERE DEĞİL TRANSFERLERE BOĞACAĞIZ"

Yaklaşık 8-9 futbolcu almayı düşündüklerini aktaran Acun Ilıcalı, "Tim'i transfere değil transferlere boğacağız. Yarınki maça 8-9 oyuncudan eksik çıkacağız. Bizim açımızdan yarınki maç ölçü değil. Oyuncularımızın büyük takım ile maç oynama duygusunu yaşamasını istiyoruz. İki ülke takımın birbiriyle sinerji yakalaması, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin gelişmesi için önemli bir maç. Lig başlarken hazır bir kadroya ulaşmış olacağız. Yarın için de hocamıza güvenmek istiyoruz. Fenerbahçe güçlü bir takım. Takımımızın kendini test etmeye ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.

Hull City formasını giyen milli futbolcu Abdülkadir Ömür hakkında da konuşan Ilıcalı, "Jaden Philogene için bir şeyler demiştim. Abdülkadir için söyleyebileceğim tek şey iyi bir sezon geçirdi. Takımın çok önemli yıldızı kendisi olacak" şeklinde görüş belirtti.

"İKİSİNİN DE ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYORUM"

Bir basın mensubunun "Fenerbahçe Kulübü ile şampiyonluk mu yoksa Hull City ile Premier Lig'e yükselmek mi?" sorusuna Acun Ilıcalı şu yanıtı verdi:

"İki evladınız var ve 'Hangisini daha çok seviyorsunuz' gibi bir soru bu. İkisinin de şampiyon olmasını istiyorum."

"OKAY YOKUŞLU GELİRSE SÜRPRİZ OLMASIN"

Acun Ilıcalı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"'Fenerbahçe'de işe yaramayan oyuncuyu Hull City'ye götürüyor' diye bazı insanların kafasında tilkiler dolaşıyor. Beni öyle mi görüyorlar? Beni mi anlayamadılar bilmiyorum. Biz burada bir başarı hikayesi için yola çıktık. Hull City'ye Trabzonspor'dan, Antalyaspor'dan, Fenerbahçe'den oyuncu aldım. 'Aa boşa çıktı, alalım' diye bir bakış açımız yok. Ozan Tufan performansıyla hem taraftarın gönlünü kazandı. Hem de başarılı bir sezon çıkardı. Devamında da bir başka büyük kulübe gitti. Okay Yokuşlu'yu takdir ediyorum, çok da beğeniyorum. Alıyoruz diye bir durum yok. Gelirse de sürpriz olmasın. Tan'ın kulübüyle bir görüşmesi lazım, nasıl bakıyorlar sorması lazım. Şu anda tam net bir noktada değiliz."

TAN KESLER: HOCAMIZIN FELSEFESİNE UYGUN OYUNCULARLA BİRLEŞMEYE ÇALIŞIYORUZ

Hull City Başkanvekili Tan Kesler, "Güzel bir sürprizimiz var. Başkanımız 50 taraftarımızı özel olarak buraya davet etti. 50 taraftarımız yarın Fenerbahçe ile oynanacak maçı izleyecek. Bir aile olabilmek için çevremizi büyütmemiz gerekiyor. Başkanımız geçen yıl 2 uçakla taraftarlarımızı getirmişti. Bu yıl da 50 yeni taraftarımızı getirdik. Bu tür aktivitelerimiz devam edecek. Hull City ailesini büyütmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Yeni transferlere devam edeceklerini vurgulayan, "İngiltere'de dönemsel jenerasyon var. Bu oyuncuların çoğunu etkileme fırsatı yakaladık. Taraftarlarımız da bu tarz oyuncuları bizde görebilir. Biz hocamızın felsefesine uygun oyuncularla birleşmeye çalışıyoruz. Transfer konusunda çok sayıda takımla düzenli olarak ilişkideyiz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

TIM WALTER: BAŞARI ODAKLI BİRİYİM

Hull City Teknik Direktörü Tim Walter, İngiliz ekibinde olmaktan duyduğu mutluluğun altını çizerek "Benim için burada olmak bir onur. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Acun'un güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Hull City'nin yeni hocası olmaktan dolayı mutluyum. İlk defa Almanya dışına çıkıyorum. Benim için yeni ve büyük bir deneyim olacak, heyecanla bekliyorum. Burada olmamın Acun Ilıcalı ve Tan Kesler ile aynı hissiyata sahip olmak çok önemli. Başarılı olmamı istiyorlar ben de başarılı olmak istiyorum. Bana sorarsanız şehirden çok tesisler önemli. Başarı odaklı biriyim. Kaybetmekten nefret ederim" diye konuştu.

Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile yarın oynanacak mücadeleye dair de konuşan Alman teknik adam, "Fenerbahçe gibi üst düzey bir takımla daha önce karşı karşıya gelmedik. Jose Mourinho'ya karşı sahaya çıkmadım. Son derece heyecanlıyım. Rakibimiz son derece iyi bir takım ve iyi bir hocaya karşı oynayacağız. Heyecanla bekliyorum, bu çok özel hissettiren bir şey" ifadelerini kullandı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR: HER FUTBOLCUNUN HAYALİ PREMIER LİG'DE OYNAMAK

Hull City formasını giyen Abdülkadir Ömür, geçen sezon devre arasında takıma katıldığını hatırlatarak, "Acun abiyle görüşmemizde 'Ne kadar takım içinde konuşmaya çalışırsan adaptasyon sürecin o kadar kısa sürer' demişti. İngiltere yer olarak yeşilliğiyle biraz Karadeniz'e benziyor diyebilirim. Güneş görüyoruz ama hava çok ısınmıyor. Benim için problem değil Karadeniz'den alışığım. Geçen sene sürekli Ozan Tufan ile vakit geçiriyordum. O şimdi Trabzon'a gitti, ben burada yalnız kaldım. Ona başarılar diliyorum. Bu sezon başı da beraber olmayı hedefliyorduk ama onun da kendince hayalleri oldu. Premier Lig'e çıkmayı çok fazla istemedi galiba (gülerek). Her futbolcunun hayali Premier Lig'de oynamak. Tempo olarak fiziksel olarak ağır bir lig. Hedeflerimiz arasında Premier Lig'e çıkmak var. Bunu sezon başından itibaren başarmak istiyoruz, iyi başlamak işitiyoruz. Umarım bu sezon çok çalışarak bu hedefimizi hep beraber gerçekleştirebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın iyi bir jenerasyon yakaladığını belirterek, "Geniş kadroda yer bulmuştum. Ayrıldıktan sonra da her maçın sonunda oradaki arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Özellikle Avusturya maçını kazandıktan sonra 'Biz de artık finale çıkabiliriz' diye düşünüyorduk. Bunu herkes hissediyordu. Aslında biraz acı verici bir şekilde elendik. Çünkü Hollanda'dan daha iyi oynamıştık. Onları geçtikten sonra da finale çıkabilecek gücümüz olduğunu düşünüyorduk. Bu turnuva Türklerin geriye geldiğini ve ciddiye alınacak bir rakip olduğunu gösterdi. Çok iyi bir altın jenerasyon var. Biz de bunun içerisinde bulunmak istiyoruz. Önümüzde Dünya Kupası var. Tekrardan bu altın jenerasyon orada da ülkemizi gururlandırmaya devam ederiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Basın toplantısı, sponsorluk anlaşmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.