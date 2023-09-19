A Milli Kadın Voleybol Takımı, Peru'yu mağlup etti

Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki üçüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Peru'yu 3-1'lik skorla yendi.

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki üçüncü maçında Peru'yu 3-1 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.

Salon: Yoyogi National

Hakemler: Cespedes Lassi Denny Francisco (DOM),Sung Hae-Yoeun (KOR)

Türkiye: Derya, Aslı, Ebrar, İlkin, Kübra, Elif, Simge (Vargas, Cansu, Ayça, Hande)

Peru: Sanchez, de La Pena, Huarachy, Vigil, Guerrero, Ecker, Patino (L) (Montes, Sanchez (L), Ortiz, Yabar, Almedia)

Setler: 25-18, 25-27, 25-17, 29-27

Süre: 1 saat 48 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, elemelerdeki dördüncü maçında yarın saat 07.00'da Arjantin ile karşılaşacak. - İSTANBUL